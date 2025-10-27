阪神ＯＢの掛布雅之氏が２７日、ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」に出演し、阪神・才木、ソフトバンク・モイネロが先発する日本シリーズ第３戦の勝敗が日本一の行方を大きく左右すると解説した。

掛布氏は第２戦で阪神の先発が３カ月ぶりの登板だったデュプランティエだったことについて、「２戦目は両監督のいろいろな思惑があったと思うんですよ。藤川監督はソフトバンクが中５日でモイネロで来るだろうと。才木をぶつけて１勝１敗になると、このシリーズの明暗を分ける怖さがあったと思うんです」と、才木ではなくデュプランティエを指名したと推測した。

続けて「であれば、才木を甲子園の初戦に持っていった方がいいんじゃないかと。甲子園で３連敗はできませんから、甲子園で勝ち越すためにも、甲子園のアタマを才木、２戦目が高橋遥人、３戦目が大竹。これで２勝１敗が見える」というローテになったと読んだが、「ソフトバンクが万全の状態で持ってきた。今年の交流戦でモイネロはいいピッチングをしていますから。モイネロはすごいピッチャー。２階から落ちてくるようなカーブ。それぐらい投球の幅があるピッチャー」だとし、「明日の第３戦が全て」と日本一の行方を左右する大一番になると予測した。