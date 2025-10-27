『ボトムス迷子』は【ユニクロ】へ！ 40・50代が制服にしたい♡「一軍パンツ」

「忙しい毎日、穿くだけでコーデがきまるパンツがあれば……」と悩んでいる人にチェックしてほしいのが【ユニクロ】のアイテム。旬なデザインに加え、スタイルアップや快適な穿き心地が期待できるパンツが目白押し。今回はおしゃれなインフルエンサーたちのコーデと共に、今すぐ使えそうな優秀パンツをピックアップしました。

「タックワイドパンツ」で大人のきれいめカジュアル

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

品のあるシンプルスタイルを提案しているインフルエンサーの@57__raさんは「タックワイドパンツ」を使ったコーデを披露。白Tやパーカーなどのラフな装いも、センタープレスのきれいめパンツできちんと感がある印象に。パンツはストレッチ素材なので、オフィスはもちろん、アクティブに動く日にも活躍してくれそう。

自然なスタイルアップが見込める「フレアパンツ」

【ユニクロ】「フレアパンツ」\4,990（税込・セール価格）

インフルエンサーの@ayakonbubuさんは「ほんとに細く見える」とコメントを添え、「フレアパンツ」のセットアップコーデを投稿。腰まわりはコンパクトに、ひざから裾にかけて広がるシルエットで自然な脚長効果が期待できます。ミニマルなセットアップコーデも、ラインがうつくしいアイテムを選ぶことで洗練されたムードを演出できるかも。

コーデが華やぐ秋っぽ「ベロアパンツ」

【ユニクロ】「ソフトベロアイージーパンツ」\1,290（税込・セール価格）

インフルエンサーの@shocogram__さんは、メンズアイテムのシャツと合わせたコーデを披露しています。ベロアのツヤや華やかさがコーデに女性らしさを添え、秋っぽさも感じられる装いに。パンツはゴム仕様で、ラクな穿き心地が期待できるのもうれしいポイント。

毎日活躍しそうな「ストレートジーンズ」

【ユニクロ】「ストレートジーンズ」\4,990（税込）

「#40代ファッション」のタグをつけ、デイリーに活躍しそうなコーデを投稿しているインフルエンサーの@ko.wearさん。ジャケットやきれいめバッグを合わせて、カジュアルな「ストレートジーンズ」を大人世代らしい品のあるスタイルに仕上げています。重くなりがちなデニムコーデですが、インナーはデコルテが見えるものを選んだり、袖を捲ったりなど抜け感がさりげなく散りばめられています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@57__ra様

@ayakonbubu様

@shocogram__様

@ko.wear様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu