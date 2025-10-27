¸ÅÁã½©ÅÄ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕDF²ÏÌîµ®»Ö¡ÖËÍ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»Ä¤ê4Àï¤ËÎ×¤à
¡ÎJ2Âè34Àá¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 0-0 ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¢10·î26Æü¡¢½©ÅÄ¡¦¥½¥æ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ï
ÀéÍÕ¤Ï½©ÅÄ¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢2Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿DF²ÏÌîµ®»Ö¤Ï¹¶¤á¤ì¤Ð¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤Ç¶ÉÌÌÂÇ³«¤ò¿Þ¤ê¡¢¼é¤ì¤ÐÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¡£
ºòµ¨¤Þ¤Ç½©ÅÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÌî¤Ï¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤òÆ³¤¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¯Áª¼ê¤Ë
»î¹ç¤ÏÄË¤ßÊ¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢J1Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¾¡ÅÀ3¤òÀéÍÕ¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿²ÏÌî¤Ï¤¤Ó¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡ÅÀ3¤¬ºÇÄã¸Â¤Ç½©ÅÄ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ0-0¤Ç¡Ä¡£·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡¢Á°È¾¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥í¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤ÎÌÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Á¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÄ¹½ê¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤Ç¶ÉÌÌÂÇ³«¤ò¿Þ¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¶õÃæÀï¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤Ê¤É2»î¹çÏ¢Â³¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤âÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤â¤¦1²ó²þ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀÜÀï¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤³¤½¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë²ÏÌî¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤Ç¤¤ëÊúÉé¤À¡£Áê¼ê¤è¤êÀè¤ËÄ·Ìö¤·¡¢¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¤òÀ©¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¿¤¤¡£
¡ÖÁê¼ê¤è¤êÀè¤ËÈô¤ÖÉôÊ¬¤ä¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁö¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤Î½©ÅÄ¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÆÃÄ§¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Àè¤ËÍî²¼ÃÏÅÀ¤ËÆþ¤ë¥×¥ì¡¼¡¢Àè¤ËÈô¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤È¤ä¤ë¤È¤¤â¿Í¤ò¸«¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶õÃæÀï¤Î¥³¥Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¤¬¸Ø¤ë¥¨¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤Ë¤½¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤ÆÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò
»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¸ÅÁã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸µ¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤ÎÇØÈÖ¹æ28¡£½©ÅÄ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é²¹¤«¤¤À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤â¤¦ÀéÍÕ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤Î¤¦½©ÅÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤Î´¶¤¸¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ø¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥¨¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éJ1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤âÂ¿¤¯¤ÎÀéÍÕ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½©ÅÄ¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¡¢Ç®Îõ¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÀéÍÕ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤ËÊó¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ÈÌ¿¤ÏÁª¼ê¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÏÌî¤â¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®µ¤¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê²ñ¾ì¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ¤Þ¤ÇÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾¡ÅÀ1¤Çµ¢¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï¼«Æ°¾º³Ê¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢»Ä¤ê¤òÁ´¾¡¤·¤Æ¾å¤¬¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥Û¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ç¤Þ¤¿¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀäÂÐ·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¼¡Àá¤ÏÍè·î2Æü¸á¸å2»þ¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛJ2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕGK¥Û¥»¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡ÖËèÆüÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×Ìµ½êÂ°´ü´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨ÆüËÜ°ì¤Î¼é¸î¿À¤Ø
»Ä¤ê4»î¹ç¤ÈJ2ºÇ½ªÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯ÃË¤È¤·¤Æ²ÏÌî¤¬¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¡¢»Ä¤ê4»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡±§ÅÄ½Õ°ì¡Ë