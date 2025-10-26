Photo: 山田洋路

サングラスに求める機能って、ただ日差しを遮ることだけでしょうか？

強い光も、日陰の暗さも、水面の反射もその時々に適した視界を、自動で、そして自然に切り替えてくれる存在があったなら…。

そんな願いに応えてくれそうな自動調光サングラス「AF-801PMMC」を実際に試しながら、自動調光は本当に機能するのか？ かけていて疲れないって本当？ …などなど、ガジェット好きの目線で掘り下げていきます。

いざ開封。軽いのに安っぽさがない…！

Photo: 山田洋路

専用ケースを開けて、出てきたのは今回試用するブルーミラーモデル。シャープな青い輝きが印象的です。フレーム中心部には、ソーラーセンサーがうかがえます。

Photo: 山田洋路

見た目は重厚ですが、手に取ったときの感触がなんとも軽やか。軽いけれど、安っぽさは一切ありません。

フレームの質感は落ち着きがあり、安価なプラスチックにありがちなテカリや軋みもナシ。テンプル（つる）のしなり具合も程よく、顔にかけたときの圧迫感をうまく逃がしてくれそうです。

瞬間調光のサングラス。実際どんな感じ？

Photo: 山田洋路

この製品で誰もが気になる特長は、やっぱり「瞬間調光」でしょう。そこで、僕がこれまで調光サングラスで物足りなさを感じていた、レンズの色の濃度を変える瞬発力を試してみることに。

「AF-801PMMC」をかけたまま木陰に入ると、「スッ」と視界が明るくなるのがわかりました。視界が暗くなりすぎるあの不快感がなく、これなら、室内やトンネルに入るときにも即座に対応してくれそうだと感じました。

そして木陰から出るとき、「今度は眩しいはずだぞ」と身構えましたが、強い光にさらされた途端、今度はレンズの色が濃くなり、眩しさをしっかりカット。この一連の流れがとにかくスムーズなんです。

Photo: 山田洋路

試しにソーラーセンサーを指で遮ってみると、文字通り瞬時にレンズが明るくなり、指を外すと暗くなるのがわかります。視界に合わせてレンズの濃度が変化するって、こういうことか…と、正直ちょっと感動しました。

サングラスを外す、かけるを繰り返す面倒さは、どうやら過去のものになったみたい。

3時間ほどかけっぱなしで使ってみたら

Photo: 山田洋路

どんなに機能が良くても、かけ心地が悪ければ魅力は半減です。そこで、「AF-801PMMC」を、3時間ほどかけっぱなしで過ごしてみました。

結果は、文句なしに快適。

日本人4,000名以上の頭部データから設計したというフレームは、僕の顔にも吸い付くようにフィットします。軽く走ったり、下を向いてスマホをいじったりしても、サングラスがズレることはほとんどありませんでした。

Photo: 山田洋路

そのくせ、こめかみへの圧迫感や、鼻パッドが食い込むような不快感がなく、気づけば3時間が経過。「存在を忘れる快適さ」って、あるんですね。

そして、これは地味にうれしいポイントだったのが、眉毛がフレームに隠れるデザイン。サングラスをかけると間が抜けた印象になりがちな僕ですが、これなら自然で、個人的にとても気に入りました。

レッドとブルー。用途や好みに合わせて選べる

Photo: 山田洋路

「AF-801PMMC」の今回のモデルには、レッドミラーとブルーミラーの2種類のレンズが用意されています。

今回試したブルーミラーでは、かけると視界がブラウンがかり、暖色系の落ち着いた世界が広がります。太陽のもとでスマホ画面を見るときにも重宝しますし、公園を見渡すと緑の輪郭がグッと際立ち、コントラストがはっきりしました。

ゴルフでグリーンの起伏を読んだり、釣りのときに水中の様子を立体的に捉えたいシーンで、頼りになるかも。一方、レッドミラーには、風景を自然に近い色調で楽しむ心地よさがあるみたいです。

光を味方につけるアイウェア

Photo: 山田洋路

試用を終えて、「AF-801PMMC」はアクティブな現代人のための「視界最適化ツール」だと結論づけました。清潔な状態をサポートするとされる、光触媒コーティングまで施されていて（※効果についてはメーカー発表によるものです）、このあたりの気の利かせ方も長く使う上での安心材料です。

特に、以下のような人にとって、心強い相棒となってくれそう。

ゴルフや釣りなど、光の変化がパフォーマンスに直結する趣味を持つ人 似合うサングラスが見つからず、「結局どれも一緒」に思えていた人

目への負担軽減を意識しつつ、光とうまく付き合う。そんなことがスマートにこなせる時代になりました。「AF-801PMMC」が光をいかに味方に付けるかについての詳細は、ぜひ以下から確かめてみてください。

Photo: 山田洋路

