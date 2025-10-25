単発・短時間で働ける「スキマバイト」や「スポットワーク」と呼ばれる働き方が浸透しつつある。副業としてスキマ時間を有効活用したい人も多いが、生活のために「本業」としてタイミーワーカーという道を選んだ人もいる。

「かつての本業は経営コンサルタントでした。今はタイミーだけで働いています」

そう語るのは、石川県在住で2023年に還暦を迎えた現役"還暦タイミーさん"の須来間唄人（すきま・ばいと）氏だ。不特定多数の客と接する仕事をしていたときに遭遇した、とんでもない客とは──。

須来間氏の著書『還暦タイミーさん奮戦記──60代、スキマバイトで生きてみる』（花伝社）から、カスタマーハラスメントの実態をお届けする。（同書より一部抜粋して再構成）【全2回の第1回】

＊ ＊ ＊

ガソリンスタンドのО商事が給油スタッフを募集していた。О商事はセルフスタンドを数店舗経営しているが、この度、某店をリニューアル工事する。その間、給油スタッフを雇うそうだ。

「ここセルフでしょ。なんでこんなに人いるの？」

О商事に初出勤の日、いきなり利用客に尋ねられた。

「隣で工事してまして、火とかガスを使うもんですから、消防法の決まりで、給油スタッフを置かないといけないんです」

あらかじめ教わった通りに客に答える。

ぼくは車に乗らない。だからガソリンの入れ方なんて知らない。そんなぼくでも給油スタッフの仕事はすぐにできた。

二つポイントがある。一つ目は、ハイオク、レギュラー、軽油の3種類について絶対に入れ間違わないこと。ただ、油種指定や給油量は客が機械で入力してくれるので、ぼくはその指示を見るだけである。それに、ハイオクは黄色、レギュラーは赤色、軽油は緑色がついている。

給油ホースを取り間違うこともない。

二つ目は、給油を的確に行うことである。車の給油口を開けて給油ノズルを差し込む。あとはレバーを引くだけ。これも簡単である。レバーを引いていても指定量まで給油されれば、機械が勝手に給油を止めてくれる。何も難しいことはない。

ぼくはО商事に20回以上勤務したと思う。9時から15時までの昼勤務と、15時から21時までの夜勤務とがあった。ぼくは昼と夜半々で給油スタッフとして働いた。

給油だけで済まなかったガソスタ勤務

客はガソリンスタンドに何をしに来るのか。車にガソリンを入れにくる。当たり前だ。だから客に望まれる通り給油していたら文句を言われることはない。そう思っていた。

ぼくは給油スタッフのような仕事を「不特定多数の客と接する仕事」と表現している。この仕事では、ぼくにとって、とんでもないと思えることがよく起こるのである。

「軽油70リットルと言ったよな！」と、トラックの運ちゃんにきつく文句を言われた。

給油機の表示は69.99リットルであった。しかもこの客が軽油の満タンを指定したのだ。ぼくは給油ノズルのレバーを引いただけ。満タンになり給油機が自動で止まったのである。

だが、「ほぼ70リットルの軽油が入っている」という理屈は客Aには通じなかった。その客は不満たらたら顔で帰って行った。

「給油機が止まってから、あと2リットルほど入るんや」

客Bは、ぼくから給油ホースをひったくり自分でさらに給油しようとした。

給油ノズルの先端部分にガソリンが跳ね返ってくると、給油は自動で止まる仕組みになっている。そのため満タンにしようと思えば、給油ノズルをあまり奥まで差し込まないことがコツである。ぼくはそういう工夫までして「ほぼ満タン」にしているのに、客Bは「超満タン」にこだわる。しかもぼくに「おまえ給油下手くそやな」という態度を取った。

「あっ、またあかん。へぼい機械め。あんたやって」

客Cはとてもイライラし、機械を足蹴りした。

機械で油種を指定するのは客である。客Cはレギュラーを入れたかったのだが、油種の選択画面で手が震えて軽油を押してしまうのである。3回操作をして、3回とも押し間違えた。そして自分で我慢ならなかったのか、機械にあたったのである。

ぼくは警戒して見ていたが、客Cはそれほど狂暴に感じなかったので、丁寧に助けてあげた。

給油後、プップーとクラクションを鳴らして客Cは帰って行った。ぼくへのお礼なのか。それともまた手が震えてクラクションを鳴らしてしまったのか。

勤務中、どういう客と接するかわからない。このことにより、ワーカーが精神にダメージを受けるおそれがある。世間ではカスタマーハラスメントともいう。

ぼくは経験則として、不特定多数の客と接する仕事にはあまり就かないほうがよいと思うようになった。深刻に心を傷つけられるリスクというよりも、客の常識外の言動が煩わしいからだ。

（第2回に続く）