STARTO ENTERTAINMENTは24日、公式サイトなどで、WEST．神山智洋（32）が結婚することを発表した。お相手は一般女性。グループでは、今年1月に結婚を発表した桐山照史（36）に続き、2人目の既婚者となる。同社では、14日にSUPER EIGHTの村上信五（43）が結婚を発表したばかりでこの1カ月で2人が結婚を発表するハイペースが続いている。

神山は同社公式サイトでコメントを発表。「私事で大変恐縮ではございますが、このたび、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます。ファンの皆さま、関係者の皆さまのご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります」と決意。「至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導鞭撻（べんたつ）のほど、よろしくお願い致します」と報告した。

神山は5歳からダンスに親しみ、高いスキルを持つことで知られる。9日には、12月に開催される「東急不動産ホールディングス WDSF世界ブレイキン選手権2025久留米」のスペシャルナビゲーターに就任し、大会テーマソングを担当することが発表されている。

◆神山智洋（かみやま・ともひろ）1993年（平5）7月1日、兵庫県生まれ。04年、ジャニーズ事務所入り。14年4月、ジャニーズWESTとしてデビュー。24年3月、WOWOWドラマ「白暮のクロニクル」で連続ドラマ初単独主演。25年には東海テレビ「ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜」で主演を務めた。

170センチ。血液型A。