¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥«¥ê¥¹¥Þ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ã¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡ä¤ËÅÐ¾ì¡£ËÁÆ¬¤«¤é¡Ö»à¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢13ºÐ¤Îº¢¤«¤é°ä½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö(1¶Ê¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤Ï)2»þ´Ö¤Ç¤¹¡£2»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼êÃÊ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ÆÃ¤ËÇ®ÎÌ¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¥Ö¥µ¥¤¥¯¤À¤È¤«¡¢¶Ê¤ÎÉ¾²Á¤è¤ê¸«¤¿ÌÜ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀÝ¿©¾ã³²¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤Ç"¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿"¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¹¥¤¤ÇÁé¤»¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤Èµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯°ì»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÈà½÷¡£¤½¤Î"¸¶Æ°ÎÏ"¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¤Ï"À¸¤¤ë¤¿¤á"¡£(²»³Ú¤¬)¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È¤Ã¤¯¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬À¸¤¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¢£¡Ö»ä¤ÏÊÌ¤ËÀ»¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿»ØÆ³ÎÏ¤ÈÅ°ÄìÅª¤ËÁê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡¢27ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¡×¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤¬"¥Ð¥Ð¥¢"¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Ö¥Ð¥Ð¥¢¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ð¥¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÅÅ¼Ö¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡¢¥Ð¥Ð¥¢¤·¤«ÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎã¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¤³¤Î"¥Ð¥Ð¥¢Àº¿À"¤¬º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÃË¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½÷¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬"¥Ð¥Ð¥¢"¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Â¾¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤¹¤ë"¥Ð¥Ð¥¢"¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀº¿À¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Öi love you¡×¤Ë¤Ï¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤¬º£¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ï°¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÊÌ¤ËÀ»¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤¹¤´¤¯½÷¿À¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë´¶¤¸¤ëÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½ª»Ï¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥Ð¥Ð¥¢Àº¿À¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¥Û¥ó¥È¤½¤¦¡£¥Ð¥Ð¥¢¤ÏÂ°À¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥ó¥É¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬"¥Ð¥Ð¥¢¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¹¤´¤¤"¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¸µµ¤½Ð¤¿¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÆÏ¤¯¤«¤éÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¾ïÈ×µ®»Ò¡õÃç´ÖÍ³µª·Ã¤Ï½©¤Î¼ý³ÏÎ¹¤Ø¡¡ÎÞ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â...¡ª
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤«¤éÇ½ÅÐ¤ÎÉü¶½³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾ïÈ×µ®»Ò¤ÈÃç´ÖÍ³µª·Ã¤Î¿ÆÍ§¥³¥ó¥Ó¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¿ØÂåÉ½¤Îß·ÉôÍ¤¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ç½ÅÐ¤òË¬¤Í¤ëÆÃÊÌ´ë²è"½©¤Î¼ý³Ï¤ÎÎ¹in Ç½ÅÐ"¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯½é²Æ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿"Ç½ÅÐÎ¹"Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¾ïÈ×¡õÃç´Ö¤ÈÎÓ½¤ÀèÀ¸¤¬ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÃªÅÄ¤ÎÀä·Ê¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤ÊÇòÊÆÀéËçÅÄ¤ÇÅÄ¿¢¤¨¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¿¢¤¨¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Î°ð´¢¤ê¤¬º£²ó¤ÎÌÜÅª¤À¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î3¿Í¤À¤¬¡¢³ù¤Ë¤è¤ë¼êºî¶È¤Î°ð´¢¤ê¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤ï¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤Ï°ð´¢¤êºî¶È¤Ë½¸Ãæ¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¡¢¤³¤ÎË×Æ¬¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¡×(Ãç´Ö)¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÅ¥¤ó¤³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡ª¡×(¾ïÈ×)¤È¡¢¸¼ÊÆ¤Ë¤·¤Æ20ÔÁêÅö¤Î°ð¤ò´¢¤ê¼è¤ê¡¢°ð¤òÅ·Æü´³¤·¤¹¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î"°ð¤Ï¤¶"¤âÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¡¢¥í¥±¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ËÇ½ÅÐ¤ÎÅ·Á³±ö¡Ö³Ñ²Ö¤Î±ö¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì¸ýËËÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¹¥¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇ½ÅÐÎ¹¤Ë¤Ï¡¢´¶Æ°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â...¡£¾ïÈ×¤ÈÏ¯ÆÉ·à¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¡¦·ÅÎ¤»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ßÈ´¤¤¤¿·ë²Ì¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö´ØÅì¤ÎÂç³Ø¤ò¼õ¸³¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£(Âç¹¥¤¤ÊÃÏ¸µ¤ò°ìÅÙ½Ð¤Æ)º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹·ÅÎ¤»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¾ïÈ×¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥ä¥Ð¤¤...¡×¤ÈÎÞ¡£Âè1ÃÆ¤ÎÇ½ÅÐÎ¹¤ÇÎÓÀèÀ¸¤«¤é³Ý¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤â¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿ÊÏ©¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î·èÃÇ¤Ë¡Ö´ò¤·¤¤¤Í¤§¡×¤ÈÂçÎ³¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä"ÎáÏÂ»þÂå¤Î¼¸¤êÊý"¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ç¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ã¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊÊÔ¡ä¡¢¤½¤·¤Æ¾ïÈ×µ®»Ò¤ÎÂçÎ³¤ÎÎÞ¤Ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¡ã½©¤Î¼ý³Ï¤ÎÎ¹in Ç½ÅÐ¡ä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁ´ÊÔ¤¬TVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
