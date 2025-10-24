意外と知らない日本代表の懐事情、ブラジル戦勝利でも「勝利給20万円」の現実とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
スポーツビジネス専門家の佐々木達也氏が、自身のYouTubeチャンネル「佐々木達也のリアルフットボール〜サッカー界のお金事情〜」で「【ブラジル戦の勝利給】日本代表はいくら貰える？／チケット価格の決め方／強豪国は金がかかる／対戦国の決め方【ビジネス】」と題した動画を公開。サッカー日本代表にまつわるお金の仕組みをプロの視点から解説した。
佐々木氏はまず、日本サッカー協会（JFA）の事業規模について、年間収入が約200億円にのぼる巨大組織であると説明。その収入の柱の一つが日本代表戦であり、例えばブラジル戦ではチケット収入だけで「6億6千万〜7億円になる」と試算する。しかし、その一方で支出も莫大だ。ブラジル代表を日本に呼ぶには、ファーストクラスやチャーター機での渡航費、最高級ホテルの滞在費に加え、「10億円近い」ファイトマネーが発生するという。つまり、チケット収入だけでは赤字になる可能性もあり、放映権料やスポンサー収入と合わせて事業が成り立っている構造を明らかにした。
また、高額なチケット価格の背景には「ダイナミック・プライシング」という仕組みがあると佐々木氏は語る。これは、AIが需要を予測し、売れ行きに応じて価格を変動させるシステムで、航空券やホテルの料金設定と同様の仕組みが導入されている。そのため、発売当初1万5千円だったチケットが、需要の高さから3万円に値上がりするケースもあるという。
一方で、選手に支払われる報酬は意外なほど高くない。ブラジル戦の勝利給は、FIFAランキング10位以上の強豪国との親善試合に適用される「Bランク」にあたり、一人あたり「20万円」であると解説。ちなみに最高ランクはワールドカップ本戦での勝利（Sランク）で200万円だという。佐々木氏は、この金額設定からもわかるように、日本代表での活動はビジネスというより「名誉活動」としての側面が強いと結論付け、選手たちのモチベーションが金銭的な報酬だけではないことを示唆した。
佐々木氏はまず、日本サッカー協会（JFA）の事業規模について、年間収入が約200億円にのぼる巨大組織であると説明。その収入の柱の一つが日本代表戦であり、例えばブラジル戦ではチケット収入だけで「6億6千万〜7億円になる」と試算する。しかし、その一方で支出も莫大だ。ブラジル代表を日本に呼ぶには、ファーストクラスやチャーター機での渡航費、最高級ホテルの滞在費に加え、「10億円近い」ファイトマネーが発生するという。つまり、チケット収入だけでは赤字になる可能性もあり、放映権料やスポンサー収入と合わせて事業が成り立っている構造を明らかにした。
また、高額なチケット価格の背景には「ダイナミック・プライシング」という仕組みがあると佐々木氏は語る。これは、AIが需要を予測し、売れ行きに応じて価格を変動させるシステムで、航空券やホテルの料金設定と同様の仕組みが導入されている。そのため、発売当初1万5千円だったチケットが、需要の高さから3万円に値上がりするケースもあるという。
一方で、選手に支払われる報酬は意外なほど高くない。ブラジル戦の勝利給は、FIFAランキング10位以上の強豪国との親善試合に適用される「Bランク」にあたり、一人あたり「20万円」であると解説。ちなみに最高ランクはワールドカップ本戦での勝利（Sランク）で200万円だという。佐々木氏は、この金額設定からもわかるように、日本代表での活動はビジネスというより「名誉活動」としての側面が強いと結論付け、選手たちのモチベーションが金銭的な報酬だけではないことを示唆した。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
Ｊリーグや海外サッカーを「お金」や「ビジネス」の視点で深堀り！ 東京ヴェルディの事業部やツエーゲン金沢のクラブ経営に携わり、現在はスポーツビジネスを研究する佐々木達也が 日本サッカーや世界のフットボールの""リアル”を解説するサッカービジネスチャンネル！