「オオタニほど危険な打者はいない」大谷翔平が“最強”である必然　WSでも席巻「すべての視線が彼に集まるだろう」

ドジャースとブルージェイズが世界一をかけて戦うワールドシリーズが現地時間10月24日から始まる。

そんな中、『MLB公式サイト』は両チームによる「打者ベスト10ランキング」を独自で選出し、発表。最強のバッターとして大谷翔平が堂々の1位に輝いた。

同サイトは大谷について「当然だ。確かに、オオタニはこのポストシーズンで8試合にわたり打率.121、長打率.182という不振の期間があった。しかし、彼はその『スランプ』を、ナ・リーグのワイルドカードシリーズ第1戦での2本塁打という活躍と、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では3本塁打という爆発（もちろん、この試合ではマウンドでも圧倒的な投球を見せた）で帳消しにした」と伝えた。

大谷はリーグ優勝を決めた一戦で1試合3発に加え、投手としては7回途中無失点10奪三振の好投でMVPを獲得している。