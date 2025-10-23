普通ボブ →“こなれボブ”へ！ オシャレすぎずちょうどイイ♡【40・50代おすすめボブ】

シンプルなボブに少しだけ抜け感を足したこなれボブが、大人世代の秋スタイルにちょうどよさそう。レイヤーや毛先の動きをほんのり効かせることで、頑張りすぎないおしゃれ感が楽しめます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品さと軽やかさを両立した最旬ボブをご紹介します。

くすみブラウンの柔らかレイヤーボブ

くすみブラウンの色味が、落ち着いた艶感を引き出すレイヤーボブ。肩にあたるベースは自然に外ハネさせ、トップは毛束をとってワンカールに。動きが出ることでシルエットが軽やかになり、ナチュラルな立体感が生まれます。上品でありながらも、日常になじむリラックス感のあるスタイルです。

こっくりブラウンでつくるくびれボブ

深みのある秋らしいブラウンが魅力のレイヤーボブ。ベースは外ハネにしつつ、やや長めに残したトップの毛先を内に入れることで自然なくびれを強調。全体に丸みを感じるシルエットが女性らしく、落ち着いた色味とも相まって柔らかな印象に。上品さと季節感を両立したスタイルです。

ワンレン風の軽やかレイヤーボブ

一見ワンレンのように見えるベージュのレイヤーボブ。毛先はぷつっとカットしてライン感を残しつつ、レイヤーを入れることで軽やかに仕上げています。艶のあるベージュカラーが肌を明るく見せ、シンプルなのにどこかおしゃれ。飾らずとも洗練された雰囲気をまとえるデザインです。

スモークブラウンで魅せるウルフ風ボブ

スモーキーなブラウンがモードな雰囲気を漂わせるレイヤーボブ。襟足を軽くし、さりげなくウルフのニュアンスをプラス。トップをワンカールさせてふんわりさせることで、抜け感のあるバランスに。カジュアルすぎず、今っぽいムードをさりげなく演出してくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ema_nishibu様、@kitadani_koujiro様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里