『野原ひろし 昼メシの流儀』第1話の再生数100万回突破 反響にニコニコ担当者驚き
6日よりニコニコで配信中のアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』第1話の再生回数が100万回を突破した。
【画像】弾幕の数がすごい！『野原ひろし 昼メシの流儀』第1話
『野原ひろし 昼メシの流儀』は、国民的キャラクター漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフアニメとして、父・野原ひろし（35）の束の間の息抜き＝昼メシに焦点を当て、限られたお小遣いと時間の中でこだわりにこだわり抜く姿を描いた作品。
普段はなかなか見ることのできない“働く男・野原ひろし”の昼時の表情や、ひろしが選ぶ「昼メシ」、そして、大切にしている「流儀」を通じて、日常のあるあるを描いている。
ニコニコでは本作の第1話を常時無料、最新話を配信日より1週間無料で配信。6日に配信された第1話は「カレーの流儀」「マグロ丼の流儀」の2本立てで構成され、ひろしが会社員として働く日常や、会社の後輩・川口との関わり方、そして食事を楽しむシーンがほのぼのとしたタッチで描かれている。
コメントでは、ひろしの“心の声”に対するツッコミや、一挙一動への「かわいい」といった反応、さらに「コメント付きで見ると面白さが倍増する」「今期の覇権アニメ」といった声が多く寄せられている。
ニコニコ担当者は「食事シーンに合わせたコメントアートの投下や弾幕などにより、視聴者同士が一体となって楽しむ参加型の視聴体験が展開され、結果として約20万件のコメントが投稿されています」と反響に驚いている。
