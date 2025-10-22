ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢½é¤Î½÷À¼óÁê¤ÎÆâ³ÕÃÂÀ¸¤Ë¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö¹ç¾¸¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡Ö¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤â
²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥ÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê76¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£21Æü¤Ë½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢ÁÈ³Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö¹ç¾¸¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï21Æü¤Î¼óÁê»ØÌ¾¤Ç¡¢½é¤Î½÷À¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Â¨ÆüÁÈ³Õ¤·¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÞ¤¬¡×¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤³¤ÎÄ¹¤¤Ä¹¤¤¡¢Åç¹ñ¡¢¶ËÅì¤ÎÅç¹ñÆüËÜ¤Ç¡¢½÷À¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï»þ¤Î¸½¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½÷À¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿Êý¤¬´íµ¡Åª¤Ê¥Ô¥ó¥Á¡¢²¿ÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÈÜÌï¸Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¡Ö¡Ê¿ÀÆ»¤Î¡ËÅ·¾ÈÂç¿À¡¢½÷À¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤½¤Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ÎÆâ³Õ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤º¹ç¾¸¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢¿ÀÏÃ¤È¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¹â»ÔÆâ³Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£