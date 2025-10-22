【宮武 和多哉】品川駅発「たった25分の路線」が都営バスで一番儲かっていた！ 数字が明かす驚異の”高収益体質”

あなたが乗車している都営バスは、黒字？赤字？どれくらい稼げているのか？

2025年10月11日に、東京都交通局から公開された「令和6年度 バス路線別収支」から、営業係数（100円の営業収入を得るためにかかった営業費用がいくらになるかを示す指標）を読み解けば、「どのバス路線が効率的に儲けているか」がわかる。

いま全国のバス会社は、いわゆる「2024年問題」による労働規制の強化に悩まされ、運転手の確保もままならなくなっている。人件費・燃料費ともに高騰するなかで、通勤ラッシュで賑わうからといって、収益が良いとは限らない。「バス路線の黒字化」という目標は、各社とも遠のくばかりだ。

そんな視点で経営情報を解析していくと・・・都内での「儲かりバス路線」の法則が見えてきた。「ピーク時の利用者の多さ」だけではなく「バス運行の効率の良さ」「朝晩以外の利用の多さ」が必須のようだ。

さっそく、都営バス路線の「稼げる体質」の指標となる、営業係数ランキング・路線別トップ10を見てみよう。

都営バス・営業係数ランキング トップ10 （東京都交通局資料より、筆者作成）

営業係数ランキング上位の路線は、なぜ効率よく利益を上げられているのか。まずは現地を巡って、経営環境をじっくり観察してみよう。

【第1位】〈「品99」系統〉ひたすら一周＆短距離折り返し、効率よく稼げる路線

都営バスの「儲かり度」を示す営業係数ランキング、第1位は「品99」系統（品川駅港南口〜（品川埠頭循環）〜品川駅港南口）であった。営業係数は「69」、つまり「100円の利益（運賃収入）を稼ぐのに、69円の経費しかかかっていない（残りは利益）」状態だ。

「品99」が効率よく稼げる理由は、「短距離・短時間・高効率な運行」にある。この路線は品川駅・港南口から2Kmほど東側の埋立地「品川埠頭」を25分程度でぐるっと一周して戻るため、通常の路線のように折り返し時間を考慮する必要もない。かつ沿線には東京入国管理局もあり、ビザ申請で訪れる人々のために、昼間には片道8分の折り返し便が運行される。

地方のバス会社だと、こういった短距離路線は加算運賃が稼げず、観光地を結んで1000円、2000円を徴収する路線などと比べて収益を獲りづらい。しかし都営バスは基本が「均一運賃210円」であるため、「折り返しなし・一周ぐるぐる」「短距離折り返し」のバスをひたすら走らせて210円を稼ぐ「品99」のような路線が、もっとも効率よく利益を稼げる。イコールで、営業係数も良いのだ。

しかも近年は、沿線に「シティタワー品川（総戸数828戸）」「ベイクレストタワーゴールドクレスト（総戸数585戸）」などの分譲マンションが建設され、人口も増加してきた。さらに埠頭側にはホクレン・日本コムシス・トヨタメトロジックなどの拠点もあり、通勤需要も分厚い。品川埠頭の西側を通過する貨物線の旅客化（羽田空港アクセス鉄道）でも駅設置の予定はなく、「品99」の「効率よく稼げるバス路線」の経営環境は、当面揺るぎないだろう。

ここで、都営バスの中で乗客数・収入額でトップクラスの「王40」系統（池袋駅東口〜西新井駅前）の経営データを掘り下げつつ、「バス路線として収益を稼ぐ効率」を「品99」と比べてみよう。

営業係数でみると「品99：69 王40：96 」と「品69」に軍配が上がるが、「王40」はJR山手線・東武伊勢崎線のスキマに取り残された豊島5丁目・足立区宮城などの都営住宅を経由することもあって、1日の乗客数は「品99：9566人 王40：21065人 」、年間収入は「品99：4.6億円 王40：14.5億円 」と圧倒的に「王40」の方が利用されている。

ただ、1周25分で済む「品99」と、片道40分以上で遅れも多く、折り返し時間もある「王40」では、必要な運転手の数も全く違ってくる。こういった事情で経費が「品99」の3倍近くかかるが故に、「品99」と「王40」で営業係数の違いが出てくるのだ・・・「王40」の立場で考えると、「これだけいっぱい人を乗せて運んでいるのに、採算ラインはギリギリなの？」と言いたくなるような環境だ。

【第2位】〈「東22」系統〉「あと10年で地下鉄が来る！」江東区の南北移動を担うバス

都営バスの営業係数・第2位は、錦糸町駅前〜東京駅丸の内北口を結ぶ「東22」系統だ。

「東22」はもともと、昭和30年代には1日7万人以上に利用されていた路面電車「都電28系統」（1972年廃止）を受け継いでおり、半世紀以上も都営バスの看板路線として、いまも1日1・8万人に利用されている。

このバスは江東区内で、東京メトロ・有楽町線の延伸がほぼ決定している東陽町駅〜錦糸町駅間を走る。地下鉄の建設が計画されるほど移動需要がある区間で、片道15分の区間便を頻繁に往復しているため、効率良く「均一運賃210円」を稼げるのだ。

なお江東区の南北移動は、他にも「営業係数77（第6位）1日利用者21599人（第1位）」の「都07」（錦糸町駅前〜東陽町駅前。明治通り経由）があり、都営バスを代表する2本の路線が、近しいルートを走行していることになる。

ここに地下鉄（有楽町線支線・豊洲駅〜住吉駅間）が開業すれば、2路線は大幅減便となることが予想されるが、2030年代半ばとされる延伸開業を見込んで、マンション建設・再開発で人口増も予想されるようになっており・・・

「東22」と「都07」の利用水準はどちらもコロナ禍前の水準に戻っており、地下鉄開業まで、さらに利用者が増加していく可能性があるだろう。都営バスは今後「2路線の多客対応」とともに「地下鉄開業まで運転手を確保し続ける」という難題に立ち向かう必要がある。

【第3位〜5位】「鉄道空白地帯」バス路線、軒並み高収益

そのほか、営業係数上位の路線をピックアップしていこう。

【3位（営業係数74）：上69系統（小滝橋車庫前〜（上野公園循環）〜小滝橋車庫前）】

JR中央線・東京メトロ東西線の北側（春日通り）を走る、山手線内の「鉄道空白地帯」を東西に走る路線だ。本数は1時間3〜4本と少ないものの、コロナ禍前から営業係数は70台をキープしている。1日の利用者数が前年比で「7172人→7301人」と増加したものの、経費の増加もあってか、営業係数は前年比で横ばい（73→74）となった。

【4位（営業係数76）：新小21系統（新小岩駅〜西葛西駅）】

区内を通過する鉄道路線が都心⇔千葉方面の東西移動なのに対して、このバス路線はJR総武本線・新小岩駅⇔都営新宿線・船堀駅⇔東京メトロ東西線・西葛西駅と、3つの駅を縫うように南北に走る。沿線に「23区内で最も駅から離れた区役所」として知られる江戸川区役所があり、かつ船堀駅で乗客が入れ替わるという「バス路線経営における効率」といった条件を満たしていることもあって、2024年度も営業係数ランキング上位に食い込んだ。

【4位（営業係数76）：北47系統（足立清掃工場前〜竹の塚駅前〜北千住駅前）】

同率4位の「北47」は、足立区の南北を貫くつくばエクスプレス・東武伊勢崎線の中間にある国道4号（日光街道）を、鉄道と同様に南北に貫く。

全線で30分とかからず運行の効率が良いだけでなく、沿線にはニトリ・MEGAドンキホーテ・足立メディカルモールなどがあり、こまめなバス移動で渡り歩く人々も多い。かつ周辺のマンション分譲による人口増加で、コロナ禍前と比べても利用者が増加しており、「鉄道空白地域の短距離路線バス」として、今後とも重宝されるだろう。

【注目】〈「都05」系統〉ビックサイト＆インバウンド集客 積み残し多発！なのに成績が…

そのほか、急激に利用者が増加している「都05」系統（晴海埠頭〜東京駅丸の内南口）に注目したい。

沿線はインバウンド（訪日観光客）の人気が高い「チームラボ」「豊洲千客万来」などの施設があり、同系統扱いの「都05₋2」系統は東京ビッグサイト・有明アリーナでのイベント開催時には、満員でさっぱり乗車できなくなる。かつ、「都05₋1」は2024年初頭から入居が始まったマンション街「晴海FLAG」からの乗客が今後とも増加する見込みで、いちど減便になったバスを復便（再度運行を開始）するなど・・・ひとことでいうと「利用状況的には、伸びしろしかない」路線だ。

こうして、「都05−1」「都05−2」などの系統を合わせた「都05」の営業成績は、前年比で以下のように進化している。（2023年度：2024年度の比較）

年間収入：10億9500万円→13億7600万円

年間支出：9億7400万円→12億5600万円

年間利用者：14818人→18604人

営業係数：89→91

ご覧になると分かるだろう。急激な需要増加に合わせて増便を行っているものの、逆に負担がかさんで、営業係数は横ばいのままなのだ。

人件費・燃料費が高騰しているいま、乗客が増加したとしても、おいそれと増便はできない。基本210円以上の運賃をとれない都営バスでは、収益が獲れないどころか赤字の原因にもなってしまう。2022年度の「営業係数107・年間赤字5870万」から利用状況の急上昇で黒字化した「都05」だが、今後の悩みの種は尽きない。

最後に、営業係数が公開されている125路線すべての営業係数ランキングと、黒字額で見たランキングを、画像で添える。あなたの近所の都営バス路線は、見つかるだろうか？

都営バス・営業収益（黒字額・赤字額）ランキング トップ20位（東京都交通局資料より筆者作成）

都営バス・営業係数ランキング 11−50位（東京都交通局資料より筆者作成）

都営バス・営業係数ランキング 51−90位（東京都交通局資料より筆者作成）

都営バス・営業係数ランキング 91位ー（東京都交通局資料より筆者作成）

後編『「年間2億円の赤字」でも廃止できない…都営バス・営業係数ワーストランキング＆ピックアップ路線』に続く。

