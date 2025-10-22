運命のドラフト会議が23日に迫っている。今秋の目玉と言える創価大・立石正広内野手（4年）には複数球団の1位入札が見込まれ、各球団の水面下での動きも活発化してきた。そうした上位候補に注目が集まる傍ら、スカウト陣は一芸に秀でた“原石”もくまなく調査してきた。スポニチは「パワー」「走力」「球速」などの一芸でプロ入りを狙う選手たちを最終チェックすべく、“面談”に向かった。 （河合 洋介）

【日本海・石川の大坪梓恩】

一度野球を辞めた苦労人が「飛距離」でドラフト候補に名を連ねている。日本海・石川の大坪梓恩は、1メートル90、110キロの巨体から生み出す一発長打を武器とする。入団2年目の今年は、2試合連続の場外本塁打をかっ飛ばし、出場40試合でリーグトップタイの8本塁打をマークした。「自分より飛ばす人に出会ったことがない」と飛距離勝負なら上位候補にも負けない。

長打の源はスイングスピードにある。40本塁打でセ・リーグ本塁打王に輝いた阪神・佐藤輝の今季最速が、141・1キロ。計測環境などに違いがあるとはいえ、大坪は破格の約150キロを叩き出したことがある。ウエートトレーニングに着手したのは入団1年目の昨年終了後から。ベンチプレスは最大130キロとチーム内でも上位ではないが、「鍛えてからスイングスピードがどんどんと上がった」と覚醒につなげた。

波瀾（はらん）万丈の野球人生だ。千葉学芸（千葉）では同学年の有薗直輝（現日本ハム）とともに入学直後から出場機会を与えられた。しかし人間関係に悩み、1年秋で退学。転校先の通信制でも野球を続けなかったが、3年春、先生に勧められ、週末のみ活動するクラブチームでバットを握った。そして高校卒業後、「資格がほしい」と選んだ専門学校で、本格的に野球を再開することになる。

「高校を辞めなければ、有薗と一緒に俺もプロになれたのかな…」との後悔が消えたことはない。それでも今だからこそ言える。「王道ではない。でも、それが伸びしろ」。27年からセ・リーグもDH制を導入。紆余（うよ）曲折の先に、「DH枠候補」の一人として指名を待つ未来があった。

◇大坪 梓恩（おおつぼ・しおん）2004年（平16）2月2日生まれ、千葉市出身の21歳。小4から江戸川南リトルで野球を始め、中学では江戸川南リトルシニアに所属。高校は1年秋に屋久島おおぞらに転校。日本プロスポーツ専門学校を経て、24年に日本海・石川に入団。50メートル走6秒2、遠投100メートル。1メートル90、110キロ。右投げ右打ち。