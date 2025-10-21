女優ハン・ソヒ、ショーパンに赤タイツで際立つ美脚…唯一無二の冬スタイルに視線釘付け【PHOTO】

女優ハン・ソヒが冬の空気を変えた。

【写真】ハン・ソヒ、太ももの98％があらわに

ファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』は、ハン・ソヒを主人公にしたデジタル表紙4種と冬の撮影の様子を公開した。今回の撮影には、彼女の唯一無二の存在感と洗練された冬の感性を盛り込んだ。

写真のなかのハン・ソヒはクラシックなシルエットのアウターとニットはもちろん、洗練されたダウンまで完璧に着こなし、多彩な冬のスタイルを披露した。彼女ならではの都会的でありながらも深みのある雰囲気で“ハン・ソヒ流の冬”を完成したと評価されている。

（写真＝『Harper's BAZAAR Korea』）ハン・ソヒ

それぞれ異なるルックごとに彼女ならではの視線とジェスチャーが溶け込み、服と互いの魅力を完成させる瞬間を作り出した。

撮影を進行した編集者は、「ハン・ソヒはルックごとにその衣装に合うようなポーズを取り、それぞれ異なる雰囲気で演技しているかのように表現した」として、「自分ならではの雰囲気ですべてのコンセプトを完璧に表現し、印象深かった」と伝えた。

なお、ハン・ソヒは新しい映画『プロジェクトY』（原題）に出演する。

（記事提供＝OSEN）

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。