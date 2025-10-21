新車163万円でリッター36km！ ホンダ「フィット」の“燃費スペシャル”が凄かった！ 「アクア」超え“コンパクトカー燃費1位”を実現！ 気合の入った「HYBRID」旧モデルとは

ガソリン代が高値安定となって久しい現在、普段乗っているクルマの燃費は良いに越したことはありません。

最近こそは、あまり各メーカーとも燃費性能を前面に押し出すことは少なくなりましたが、ひと昔前までは各ジャンルにおいて、「燃費性能ナンバーワン」を争って過酷な競争が行われていました。

【画像】超カッコイイ！ これがリッター36km走る「フィット」です！ 画像で見る（88枚）

とはいっても、数km／Lを超えるような、飛躍的な燃費が向上する飛び道具的なものはないため、各車とも0.1km／L刻みでナンバーワンの座を争っていました。

そのトップの座を獲得するために特別なグレードを用意したのが、2013年9月に登場したホンダ「フィット」3代目のハイブリッドモデルだったのです。

当時、このクラスの燃費ナンバーワンはトヨタ「アクア」（初代）の35.4km／L（JC08モード燃費）でしたが、フィットハイブリッドはそのアクアを超える36.4km／Lをマークしてナンバーワンの座に輝きました。

ただし、この燃費性能を有していたのは「HYBRID」グレードのみで、量販グレードとなる「HYBRID・Fパッケージ」や「HYBRID・Lパッケージ」では33.6km／Lとなっていたのです。

この大きな違いは車両重量でした。

HYBRID F・パッケージやLパッケージが1130kgなのに対し、HYBRIDは1080kgと50kgも軽量となっており、人ひとり分に匹敵する軽量化がなされていたのでした。

この軽量化の内容としては、LEDドアミラーウインカーやリアヒーターダクト、リアワイパー、フロントマップランプ、運転席シートハイトアジャスターといった装備類を非装着。

こうした機能装備の削減に留まらず、燃料タンク容量も、他グレードよりも8Lも小さい「32L」のものに変更するといったことまでなされていました。

さらに、フィットの売りのひとつでもあった、リアシートのチップアップ＆ダイブダウン機構や、6：4分割可倒式バックレスト、リクライニング機構なども削除。まるで軽自動車のエントリーグレードにあるような、ただ倒せるだけの一体可倒式リアシートに交換。

カタログには記載されていませんでしたが、ボンネットフードも軽量なアルミにするという、気合いの入れっぷりだったのです。

このフィットのHYBRIDグレードの新車価格（消費税込）は163万5000円。一応価格的には最廉価グレードも兼ねてはいましたが、装備が充実するHYBRID・Fパッケージとの価格差はわずか8.5万円。

実際の販売の現場では、装備が充実しているHYBRID・Fパッケージをオススメするケースがほとんどだったとか。

なお、ここまでの努力によって手に入れた燃費ナンバーワンの座ですが、半年後の2013年12月、アクアの改良が実施され、37.0km／Lの燃費数値を叩き出し、即座に奪還を果たしています。