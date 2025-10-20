2月1日が日曜日

東京都内の“女子御三家”といえば桜蔭（文京区本郷）、女子学院（千代田区一番町）、雙葉（千代田区六番町）を指す。この3校はいずれも超難関校で、入試は例年2月1日に実施されてきた。ところが、年明け2026年の入試では“サンデーショック”による波乱が予想されるという。「サンデーショックとは何？」「合格難易度に変化はあるのか？」などと疑問を持つ保護者は多いだろう。

＊＊＊

予備校講師がこう解説する。

「“サンデーショック”とは2月1日が日曜日になることで、女子学院など一部のキリスト教系の学校が日曜礼拝や安息日など宗教上の理由で入試日をずらすことを意味する言葉です。通常だと女子御三家はそろって2月1日の午前中に入試が行われてきましたが、2026年は2月1日に桜蔭と雙葉、2月2日に女子学院が入試を行うことで桜蔭と女子学院、あるいは雙葉と女子学院が併願できるというわけです。これにより、超難関校を目指す受験生の出願、併願計画に大きな影響が出るのです。進学塾の講師は子どもたちの併願パターンを何通りもシミュレーションするのに大忙しですよ」

女子学院

御三家でも特に桜蔭と女子学院はライバル関係だ。25年大学入試における東大合格者数は桜蔭が52人、女子学院が28人。数では桜蔭が上回っているが、校風の違いから女子学院を第1志望にする受験生も多い。

「桜蔭の教育方針は『豊かな愛情と自主の精神をもって博（ひろ）く学び、正義の念に基づいて行動する女性の育成』で、『大学進学を経て社会への参加、よりよい家庭生活の建設』とあります。個々人の多様性が重視されるなか、『家庭生活』を挙げているのはどこか古めかしい感じがします。一方、女子学院は『キリスト教精神を基盤に自主自立した心豊かな人格』を目標にしているため制服や細かい校則はありません。そんな自由な校風に憧れる受験生や保護者が多いです」（前出の予備校講師）

校風に関しては両校でかなりカラーが違うようだが、その2校の併願が可能となると他のライバル校にも波紋が広がりそうだ。この“サンデーショック”、前回は2015年に2月1日と日曜日が重なったため東京では女子学院、東洋英和女学院、立教女学院が入試日を翌日の2月2日に変更した。この影響で偏差値的に近い超難関校である豊島岡女子学園（第1回）、渋谷教育学園渋谷（第2回）の志願者が大幅に減少するという現象が起きている。

「女子学院が2月2日にずらしたことで最も影響が出たのは当然ながらライバルが抜けた桜蔭と雙葉です。2015年はどうだったかというと、両校とも出願者が激増し桜蔭は約27％、雙葉に至っては約5割も上昇しました。女子学院自体も桜蔭や雙葉との併願の道が開けたことで前年比30％増という結果に。逆に割を食ったのが女子学院とバッティングする形になった豊島岡女子学園（第1回）です。出願者が前年の1133人から828人と激減。渋谷教育学園渋谷（第2回）も同様に336人から283人へと減らしています」（同）

入試日が複数設定

それでは2026年入試はどうなるのか。25年入試での予想偏差値（80％合格ライン）は桜蔭と渋谷教育学園渋谷（渋渋）が62、女子学院と豊島岡女子学園が61、雙葉が58ほどで、一部予備校では近年高い人気を誇る渋谷教育学園渋谷の偏差値が桜蔭を上回るというデータもある。

ただ、気を付けなければならないのは豊島岡女子学園も渋谷教育学園渋谷も入試日が複数設定されていること。2026年の募集要項を見ると、豊島岡女子学園は2月2日（第1回）、3日（第2回）、4日（第3回）と3日間連続。渋谷教育学園渋谷も2月1日（第1回）、2月2日（第2回）、2月5日（第3回）とチャンスが多い。このため御三家受験に失敗した受験生の受け皿となった面があり、それが両校の偏差値アップに繋がってきた歴史があるようだ。

都内有名進学塾関係者がこう明かす。

「渋谷教育学園渋谷の東大合格者数は2023年が40人、24年が43人、25年が50人と増加傾向にあります。しかも、共学校であるため女子校進学を避けたい成績上位層女子からの人気が高いです。彼女らは最初から桜蔭、女子学院を目指していないので第1回、第2回とも渋谷教育学園渋谷を受験するパターンが目立ちます。一方、2月2日に女子学院とガチンコになる豊島岡女子学園も算数・英語資格入試を取り入れるなど優秀な受験生の取り込みに余念がない」

確かに共学校の人気上昇はここ数年、顕著な傾向として受験産業界で受け止められている。また、学生生活が東大を目指して勉強一辺倒となりそうな超難関校を敬遠する成績上位層も増えているという。そうなると、2015年とはかなり違った状況になるということなのか。

「桜蔭も女子学院も勉強については、生徒の自主性を重んじる姿勢です。一方で、医学部合格者数ランキングで3本の指に入る豊島岡女子学園や、東大合格者数を驚異的に伸ばしている神奈川の洗足学園は、大学入試に向けて生徒に手厚い指導を行っていることから保護者からの評価が高い。そのため最近では桜蔭や女子学院を蹴って、豊島岡女子学園に入学する生徒も出始めており、共学で帰国子女が多く英語学習の機会が多い渋谷教育学園渋谷の人気も急激に上昇しています。10年前のような大幅な志願者の増減が起こらない可能性も十分見ておくべきでしょう」（同）

中学受験界の戦国地図は急成長校の台頭で10年前とは様変わりしつつある。御三家だからといって“安泰”の日々が続くとは限らないようだ。

デイリー新潮編集部