この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「子どもの怒りが爆発するワケは親の対応法にあった！」自閉症・ADHDの可能性も見抜くコツを解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【発達障害？】すぐ怒る子供の原因と親ができる対応――この動画で思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、思春期の子どもがちょっとしたことで怒りやすい背景と、その場で親ができる対応法を分かりやすく解説した。



動画冒頭、道山さんは「お子さんがですね、すぐにちょっとしたことでね、起こってしまうと、やっぱり親としても…ストレスが結構増えますよね」と親の悩みに寄り添いつつ、子どもが激しく怒る原因として「ストレス過多」「予定変更によるパニック」「衝動性」の3パターンがあると指摘。この三つの要因それぞれの具体例と親としての観察ポイントも丁寧に説明した。



さらに「怒りやすい子は発達障害なのでは？」と感じる親の不安にも言及。道山さんは「本当に例えばね、みんながいる前なのに明らかにね、大声を出して怒っちゃう…これが他の子と比べてあまりにひどい場合は、発達障害、いわゆるASD系の発達障害の可能性があります」と自閉スペクトラム症への気づき方や、「ストレスがなくてもいきなり爆発する場合はADHDの特性による衝動性も考えられます」と専門的視点からアドバイスした。また「検査はZoom等で専門家に相談できる」と具体的な方法にも触れている。



すぐ怒る子への親の「その場対応」として道山さんは「否定せずに受け止めてください。そうじゃなくて、まずは一旦受け止めてあげてください。これだけでだいぶ子供って落ち着くんですよ」と強調し、間違った対応がかえって怒りをあおるリスクを指摘。「怪我をしないようサポートすること」「落ち着いた後に一緒に対策を考えること」など実践的ステップも紹介した。



また、親が子どもの怒りを予防するためには「ストレスをためさせない環境づくり」「イベントや予定変更の可能性を事前に共有する」こと、さらに「親子関係の良好化」を挙げ、「親子関係が悪いと、やっぱり子どもは家庭でストレスをためやすくなる」と警鐘。「僕が無料で配信している思春期の子育て講座も一度試してみて」と締めくくり、今日からできるヒントを惜しみなく解説していた。