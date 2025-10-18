バットで史上初の投手先頭打者弾＆場外4号

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手」で投打同時出場した。7回途中10奪三振2安打無失点に抑え、ポストシーズン2勝目の権利を持って降板した。防御率2.25。

注目の立ち上がり。初回、先頭・トゥラングへ四球を与えたが、続くチューリオから3者連続三振。2、3回と3者凡退に抑えた。4回に先頭・チュウリオに左翼線へエンタイトル二塁打を許したが、後続を3人で仕留めた。

5回、6回と3者凡退に抑えた。6回0/3で100球（ストライク66球）を投げて2安打無失点。10奪三振、3四球と試合を支配した。降板時には満員で埋まったファンは総立ち。大歓声を一身に受けた。

不振だったバットもようやく目覚めた。初回先頭、左腕キンタナの内角スラーブを完璧に捉えた。右翼スタンド上段に飛び込む先頭打者弾は、9試合ぶりのポストシーズン3号だ。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約135.9メートル）、角度25度。打った瞬間の豪快アーチとなった。

記録づくめの一発だった。レギュラーシーズン、ポストシーズンを通じて投手先頭打者弾は史上初の快挙。ドジャース投手のPS本塁打も初めてで、メジャーでは2018年リーグ優勝決定シリーズ第1戦でブランドン・ウッドラフ（ブルワーズ）が放って以来7年ぶりだ。PS1シーズンで2本の先頭打者弾はメジャー最多タイだ。

4回2死では1試合2発となる4号ソロを右中間場外へ運んだ。ポストシーズン4発は昨季の自身を超え、2009年松井秀喜（ヤンキース）に並んで日本人最多だ。フリーマンらチームメートが頭を抱える特大アーチ。打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）、角度33度だった。

打線も初回にエドマンの中前適時打で追加点。テオスカー・ヘルナンデスの一ゴロの間に3点目を奪った。勝てば2年連続のワールドシリーズ進出が決まる。（Full-Count編集部）