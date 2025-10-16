マーフィー監督が警戒「不振だとは全く思っていない」

ブルワーズのパット・マーフィー監督が15日（日本時間16日）、ドジャースタジアムでリーグ優勝決定シリーズの会見を行った。ドジャースの大谷翔平投手に警戒心をあらわに。「彼はデンジャラスだ。出来るだけ厳しい攻めをして、細心の注意を払い、できる時はいつだってマッチアップ（大谷と相性のいい投手）を（起用）する」と語った。

大谷はここまで8試合に出場して打率.147、2本塁打、6打点。1盗塁、OPS.599となっている。前日14日（同15日）の第2戦の7回、左腕アシュビーから右前適時打をマーク。今季ワーストの4試合、19打席連続無安打で止めていた。

不振でもマーフィー監督は警戒を緩めなかった。「4、5試合くらい苦しい時期が続いているが、『いやー、この男は不振だ！』って言うほど、不振の時期が続いている訳ではない」とコメント。自軍のクリスチャン・イエリッチ外野手と比較し「彼らはとてもいい選手だから、ボーン！ っていう感じで（状態をあっという間に）ひっくり返して、（実際に）結果に及ぼすことができるんだ」と語った。

続けて「オオタニは昨日（の試合で）、ライナーをキャッチされた場面が1度あり、ヒットもまた打った。私たちは彼を100回歩かせているから、不振だとは全く思っていない。そう思わないんだ。私はそういう数字を見ない」と話した。（Full-Count編集部）