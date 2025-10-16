「優しいけど頼りない」と感じる男性の言動８パターン
「優しいこと」は女性に好かれる男性の条件のひとつですが、日常の態度があまりにも優しすぎる男性に対して、女性が「頼りなさ」を感じてしまうケースも意外に多いようです。はたして男性のどんな態度が、女性に「頼りなさ」を感じさせるのでしょうか？ そこで今回は、オトメスゴレン読者の女性へ向けた調査結果を参考に、「『優しすぎて頼りない』と感じる男性の言動８パターン」をご紹介します。
【１】「今すぐ来て！」など、女性のわがままになんでも付き合ってしまう
彼女の言うことであれば、わがままな要求であっても受け入れてしまうパターンです。「なんでも言うこと聞いてくれる人、嬉しいけどパシリっぽい」（１０代女性）、「『いつでも彼女が最優先』みたいなタイプは、お互いのためにならない」（２０代女性）など、彼女を大切にすることと、わがままに付き合うことを混同するのは問題です。ときには断る勇気も、信頼関係のためには必要かもしれません。
【２】他人から聞かされたことをすぐに信じてしまう
おっとりしていて、他人から聞いた話をなんでも鵜呑みにしてしまうパターンです。「悪い噂とか、詐欺とかに騙されやすそう」（１０代女性）、「優しいのとお人よしは違う。素直すぎる人は見ていて不安になる」（２０代女性）という意見のように、人がよすぎるのも考えものです。人に対して疑り深くなる必要はありませんが、物事を冷静に判断できるだけの客観性は必要なようです。
【３】誰に対しても同じように優しい
彼女だけでなく、誰に対してもひたすら優しく接しているパターンです。「結局、誰のことが好きなのかわからない」（１０代女性）、「事なかれ主義で、なんでも相手次第。自分に自信がないんだろうと思う」（２０代女性）というように、自分にとって本当に大切なものを絞り込めないと、女性からは信頼されないようです。八方美人もほどほどにしておく方がいいようです。
【４】どんなお願いに対しても、断ることができない
他人からの頼みを断ることができず、損ばかりしているパターンです。「誰の頼みでも『いいよ』と答えてしまう。彼女以外の女の子からのお願いとかも聞いていそう」（１０代女性）、「周りの都合に合わせてばかりで、自己主張できない人。イザというときに自分や私のことも守れなそう」（２０代女性）という意見のように、他人に流されているという印象を与えてしまうようです。
【５】常に彼女の意見が優先で、喧嘩にならない
彼女を大切にするがあまり、トラブルがあったときでも、絶対に彼女を怒らないパターンです。「明らかに私が間違っているときにも叱ってくれない」（１０代女性）、「たまにはガツンと言ってくれないと、自分も歯止めがきかなくなる」（２０代女性）という意見のように、間違っていることは間違っている、とハッキリ意見を主張できないと、彼女との関係性が不健全になってしまうかもしれません。
【６】デートのとき「どこに行きたい？ 何食べたい？」と必ず聞く
デートの行き先を、常に彼女の意見で決めるパターンです。「最初は優しいな？と思ってたけど、ただの優柔不断だった」（２０代女性）、「自分で考えるのが面倒なだけじゃないの？と思う」（２０代女性）、という意見のように、彼女の意見を尊重しているようで、実は行動の決定権を相手に委ねてしまっているだけのケースが多いようです。ときには女性をグイッとリードする強引さも、男性には必要だといえそうです。
【７】人に気を使いすぎて「ごめんね」が口癖になっている
彼女に気を使うあまり、いつも下手にでているパターンです。「ちょっとしたことでも謝られると、腰が低すぎるように思える」（２０代女性）、「人の顔色をうかがってばかりで、自分に自信がなさそう」（２０代女性）など、優しさのあまりに腰を低くしすぎると、相手を戸惑わせてしまうようです。対等な人間関係を築くことが、恋愛関係において重要だといえそうです。
【８】どんな意見にも「そうだよね？」と同意する
彼女の話に対して、「そうだよね？」とうなずくばかりで、自分の意見を言わないパターンです。「存在感がなさすぎる」（２０代女性）、「私の意見を尊重してくれているようで、実は自分で考えてないだけの人。私に興味がないのかなと思う」（２０代女性）という意見のように、ただうなずいて肯定するだけでは、話を真剣に聞いていないと思われてしまいます。相手のことを思いやりつつ、自分なりの意見を言う主体性が求められるようです。
相手に合わせるばかりが優しさなのではなく、男らしく女性をリードすることも優しさのひとつだといえそうです。ほかにも「優しすぎて頼りないと感じる男性の言動」のパターンがあれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
