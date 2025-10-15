ドジャースの山本由伸投手（２７）がポストシーズンの歴史を塗り替えた。１４日（日本時間１５日）に敵地アメリカンファミリー・フィールドで行われたリーグ優勝決定シリーズ第２戦（ＮＬＣＳ）でチームはブルワーズを５―１で下し、ＮＬＣＳ２連勝。先発マウンドに立った山本は初回に先頭打者アーチを浴びながらも立て直し、３安打１失点での完投勝利を挙げた。日本人投手としては史上初、ドジャースでも実に２１年ぶりとなるポストシーズン完投という快挙を成し遂げた。

米メディア「スポーツキーダ」は山本の快挙について「アストロズ・バーランダーから８年後、山本由伸が『非不正投手として完投した初の選手』 ポストシーズンの歴史に名を残しファンは大興奮」と題したショッキングな記事を掲載。ＳＮＳ上で「ヤマモトこそ爛リーン瓩淵─璽后廖屮茱轡離屬牢岼磴い覆真の勝者」と称賛の嵐が巻き起こっていることも報じた。

背景には、１７年から１８年にかけてアストロズが組織的なサイン盗みを行っていたという爍唯味尊蚤腓離好ャンダル瓩ある。当時調査を行ったＭＬＢはアストロズの選手への処分や、１７年のワールドシリーズのタイトルはく奪を実施しなかったものの行為そのものについて「ギルティー（有罪）」と判定。アストロズ側に罰金５００万ドルを課し、２０年と２１年のドラフトにおける１巡目と２巡目の指名権はく奪の処分を下していた。

ジャスティン・バーランダー投手（４２＝現ジャイアンツ）がポストシーズンで完投した１７年当時のアストロズに所属していたことから「この記録にも疑念が残る」とするファンの声も根強く、今回の山本の快挙は犒蘿鬚弊疑神橘辰隆暗雖瓩箸靴篤段未憤嫐を持った格好だ。そして皮肉にも、バーランダーの疑惑にまみれた快挙が再びクローズアップされることになった。

試合後、敵将のマーフィー監督は「（前日に先発した）スネル、山本。２人はわれわれの最悪のシナリオを引き出した」と脱帽。ドジャースはシリーズ２連勝で王手をかけ、ワールドシリーズ進出に大きく前進した。

ＳＮＳ上には「もう残りのＰＳは中止して彼らにトロフィーを渡せ」という投稿もみられ、同メディアは「ヨシノブ・ヤマモトが一時トレンドになるほど、彼の完投劇が米国のＭＬＢファンに鮮烈な印象を残した」とも論じている。