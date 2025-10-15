Photo: Adobe Stock

¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹­Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë

ºÎÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¸ì¤ë¡Ö»ÖË¾Æ°µ¡¡×

¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×

¡¡Æþ¼Ò¸å¤Ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢ÌÌÀÜ»þ¤Î¡Ö¸«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¡×¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö»ÖË¾Æ°µ¡¡×¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¤ÎËÜ¼Á¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¾ìÌÌ¡£

¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢Í×Ãí°Õ¤Î»ÖË¾Æ°µ¡¤ò¥ï¡¼¥¹¥È·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¥ï¡¼¥¹¥È3¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×

¡¡°ì¸«¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ç¤¹¡£

¡¡¤·¤«¤·¡¢²¿¤ÎÀìÌçÀ­¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤¬Û£Ëæ¤Ê¿Í¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£

¡¡ËÜÅö¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤«¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£

¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¿Í¤Û¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼õ¤±¿È¤Ç¡¢»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¥ï¡¼¥¹¥È2¡§¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×

¡¡¤³¤ì¤â¤è¤¯¤¢¤ë¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼Â¤Ï¡ÖÂ¾ÎÏËÜ´ê¡×¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡Ö²ñ¼Ò¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿´Ä¶­¡×¤ä¡Ö¾å»Ê¤Î»ØÆ³¡×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ®Ä¹¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤òÊú¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥ï¡¼¥¹¥È1¡§¡Ö¸æ¼Ò¤Î°ÂÄêÀ­¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×

¡¡¤â¤Ã¤È¤âÈò¤±¤ë¤Ù¤­¤Ï¡¢¡Ö°ÂÄê¡×¤À¤±¤òµá¤á¤ë»ÖË¾Æ°µ¡¤Ç¤¹¡£

¡¡ÊÑ²½¤äÄ©Àï¤Ø¤ÎÂÑÀ­¤¬¼å¤¯¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Î¡Ö¸½¾õ°Ý»ý·¿¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥ì¡¼¥­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ä¶­¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤ÆÎ¥¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ö°ÕÍß¡×¤è¤ê¡Ö¹½¤¨¡×¤ò¸«¤ë¤Ù¤­

¡Ö»ÖË¾Æ°µ¡¡×¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¤äÁ°¸þ¤­¤ÊÉ½¸½¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£

¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê°ÕÍß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Áö¤Ç¤­¤ë¹½¤¨¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£

¡Ö¤³¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î´Ä¶­¤Ç¤Ê¤éÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤¤¡×

¡¡¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÀ­¤È¼çÂÎÀ­¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹­Âç»á¤¬½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë

°ÂÆ£¹­Âç¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦¡¦¤³¤¦¤À¤¤¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â­¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×174ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£