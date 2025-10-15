ºÎÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¸ì¤ë¡Ö»ÖË¾Æ°µ¡¡×¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È3
¡ÖÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
ºÎÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¸ì¤ë¡Ö»ÖË¾Æ°µ¡¡×
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡Æþ¼Ò¸å¤Ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢ÌÌÀÜ»þ¤Î¡Ö¸«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¡×¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö»ÖË¾Æ°µ¡¡×¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¤ÎËÜ¼Á¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¾ìÌÌ¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢Í×Ãí°Õ¤Î»ÖË¾Æ°µ¡¤ò¥ï¡¼¥¹¥È·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¹¥È3¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°ì¸«¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²¿¤ÎÀìÌçÀ¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤¬Û£Ëæ¤Ê¿Í¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¿Í¤Û¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼õ¤±¿È¤Ç¡¢»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ï¡¼¥¹¥È2¡§¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤â¤è¤¯¤¢¤ë¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼Â¤Ï¡ÖÂ¾ÎÏËÜ´ê¡×¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡Ö²ñ¼Ò¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿´Ä¶¡×¤ä¡Ö¾å»Ê¤Î»ØÆ³¡×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤òÊú¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¹¥È1¡§¡Ö¸æ¼Ò¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö°ÂÄê¡×¤À¤±¤òµá¤á¤ë»ÖË¾Æ°µ¡¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÑ²½¤äÄ©Àï¤Ø¤ÎÂÑÀ¤¬¼å¤¯¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Î¡Ö¸½¾õ°Ý»ý·¿¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤ÆÎ¥¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°ÕÍß¡×¤è¤ê¡Ö¹½¤¨¡×¤ò¸«¤ë¤Ù¤
¡Ö»ÖË¾Æ°µ¡¡×¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¤äÁ°¸þ¤¤ÊÉ½¸½¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê°ÕÍß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Áö¤Ç¤¤ë¹½¤¨¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î´Ä¶¤Ç¤Ê¤éÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÀ¤È¼çÂÎÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×174ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£