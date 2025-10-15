»³ËÜÍ³¿¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ëÅê¼ê¡×¡¡Å¨¾¤Ï¾Î»¿¡Ä3¤«·îÁ°¤ËºÇÃ»2/3²óKO¤â¡ÈËý¿´¤Ê¤·¡É
¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ëÅê¼ê¤À¡×¤È»¿¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤È¤Ï7·î7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£4°ÂÂÇ2»Íµå¤Ç5ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊºÇÃ»2/3²ó¤ÇKO¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£µ¨30ÅÐÈÄ¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¤È¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤Ï´Ë¤á¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏÈà¤â¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÅê¼ê¤Ë¤âµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤À¡£Èà¤Ï¤½¤Î¸å¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¡£¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¿ô»ú¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¤è¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂè1Àï¤Çº¸ÏÓ¥¹¥Í¥ë¤Ë8²ó10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢ÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç2Ï¢ÇÔ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö²æ¡¹¤âÈà¤Î±ÇÁü¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòÌë¤Î¥¹¥Í¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø´°àú¤ÊÆü¡Ù¤¬¤¢¤ëÅê¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¤¬Âç»ö¤À¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÄ©¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¾¯¤·¤Ç¤â¥ê¥º¥à¤òÊø¤¹¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é²¼¤í¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¡×
¡¡ÃÏ¶è3Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï1982Ç¯¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£43Ç¯¤Ö¤ê¤Î´¿´î¤Ø¡¢¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤ÏÉ¡Â©¤ò¹Ó¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë