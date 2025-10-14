LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡ßÈý¥Ö¥ê¡¼¥Á»ÑÈäÏª¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö°õ¾Ý¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢10·î14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÊÌ¿Íµé¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥Ó¥¸¥å
¥æ¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯10·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSPAGHETTI¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È»£±Æ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÈý¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£º£¤Þ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¥æ¥ó¥¸¥ó¤¬Èý¾å¤Î¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èý¤ò¥Ö¥ê¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËåºÎï¤ÊÌÜ¸µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤È°õ¾Ý¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÊÌ¿Íµé¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥Ó¥¸¥å
¢¡¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê
¢¡¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¤Ê¥Ó¥¸¥å¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤È°õ¾Ý¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
