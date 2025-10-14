IVE・ユジンの“メイク落とし”姿に悶絶者続出！自然体ショットでも輝く完璧ビジュ「一番カワイイ」【PHOTO】

人気ガールズグループIVEのアン・ユジンの近況写真が話題だ。

アン・ユジンは10月13日、自身のインスタグラムを更新。様々なスイーツの絵文字とともに複数の写真を投稿した。

なかでも注目を集めたのは、グレーのフーディにデニムというラフなスタイルで、コットンを当てながらメイクを落としている最中の姿。透き通るような肌と整った顔立ちが際立ち、その美しさに思わず目を奪われる。メイクを落とす瞬間さえもまるで1枚の写真作品のようで、圧倒的存在感を放った。

今回の投稿には「日に日にかわいくなってる」「一番カワイイ人がここに」「赤ちゃん肌だね」「どうしたらこんなに可愛くなれる？」などの絶賛コメントが殺到。多くのファンがステージとのギャップ満点なオフショットにハートを打ち抜かれたようだ。

（写真＝アン・ユジンInstagram）

◇アン・ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。