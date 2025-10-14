美人YouTuber、元ベビタピ店員・ののち手掛けたハロウィンメイク公開「別人級」「雰囲気変わる」と話題
【モデルプレス＝2025/10/14】YouTuber・さくらが10月12日、自身のInstagramを更新。原宿のタピオカ店「ベビタピトーキョー原宿店（ベビタピ）」の店員としても注目を集めたクリエイター・ののちプロデュースのハロウィンメイクを公開した。
【写真】人気YouTuber「雰囲気変わる」と話題の別人級ハロウィンメイク
さくらは「天才ののちがハロウィンプロデュースしてくれたよ」と「不思議の国のアリス」のアリスに扮し水色の衣装に身を包み、ハロウィンメイクを施した姿を公開。うさぎに扮したののちと共に仲良く写真に写る姿を披露している。
この投稿にファンからは「アリス似合ってる」「2人とも可愛い」「メイクがもう別人級」「雰囲気変わる」「メイク上手すぎる」「コラボ最高」「真似したい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆さくら、ハロウィン仮装を公開
◆さくらの投稿に反響
この投稿にファンからは「アリス似合ってる」「2人とも可愛い」「メイクがもう別人級」「雰囲気変わる」「メイク上手すぎる」「コラボ最高」「真似したい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
