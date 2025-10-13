大阪・関西万博が１３日、最終日を迎え、公式マスコットのミャクミャクが“大阪府副知事”として引き続き公務にあたる可能性が浮上した。

大阪ヘルスケアパビリオンでクロージングイベントが開催され、大阪府・吉村洋文知事が、元知事の松井一郎氏らと登場。現在の大阪府公式マスコットキャラクターで“大阪府広報担当副知事”の肩書も持つ「もずやん」もステージに立った。羽根を広げるなどアピールしたが、観衆からは「ミャクミャクは来えへんの？」などの声も上がっていた。

そして松井氏が爆弾発言だ。「もずやん最近ね、ミャクミャクに居場所を奪われております。一応、大阪府の副知事なんですけど。吉村知事はミャクミャクを副知事にしようかなと（している）」とニヤリ。松井氏なりのジョークかと思いきや、吉村氏もガチモードで「どうしようかなと思ってます、今。広報担当をね」と思案顔を浮かべた。

ミャクミャクは発表当初こそ「キモい」呼ばわりされていたが、気がつけば公式ライセンス商品が８００億円の総売り上げに至るなど、人気ぶりが社会現象となった。公式グッズは来年３月末まで会場外で販売されることが決まったが、それでも会期限定のマスコットとみられており、この日でお役ご免と思われていた。だが、まさかの副知事抜てきで、半永久的に愛される存在になる可能性もあるというわけだ。

もずやんは、思わず涙をぬぐうしぐさ。松井氏は「泣くな、もずやん。泣くんじゃない！」と叱咤（しった）していたが、このまま引退する可能性もある？