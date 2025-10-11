110円で買えるのさすが【セリア】！ 大人買いしたい「おしゃれポーチ」

バッグの中の小物整理に便利なポーチ。せっかく持つなら、気分が上がりそうな、おしゃれなデザインを選びたいところ。【セリア】では、110円（税込）とは思えない見た目で、大人世代の普段使いにも馴染みそうなポーチが販売中です。シンプルなものから柄入りのものまで種類があり、いくつも揃えたくなりそう。今回は、大人買いしたくなりそうな、プチプラの「おしゃれポーチ」をご紹介します。

くすみカラーにゴールドが映える上品ポーチ

【セリア】「合皮 型押しマチ付きポーチ 英字柄」\110（税込）

くすみブルーがおしゃれな印象のポーチ。目立ちすぎないロゴがさりげないアクセントになっています。落ち着きのあるカラーで、大人世代の持ち物にも自然と馴染みそう。光沢を抑えたナチュラルな雰囲気と、ファスナーのゴールドのスライダーが高見えポイント。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、マチが約3cmあるとのことで、イヤホンケースや充電器など厚みのある小物もすっきり収納できそうです。

表裏で2つのデザインを楽しめるポーチ

【セリア】「合皮フラットポーチ 地図柄」\110（税込）

外国の地図のような柄が目を引くポーチ。裏面は深みのあるオリーブグリーンの無地で、大人っぽい雰囲気に仕上がっています。モード感のあるデザインは、かっこいいものが好きな人にもぴったり。バッグの中をおしゃれに整えてくれそうです。マチのないフラットな形のポーチは、レポーターとも*さんによると、約12cm × 18cmとのことで程よいサイズ感なので、コスメや文具入れなど幅広く使えそうです。

シンプルで使いやすいブラック無地ポーチ

【セリア】「マチ付きポーチ カジュアルシック」\110（税込）

ブラック一色の無地デザインで、タグがさりげないアクセントになったシンプルなポーチ。幅広いファッションに馴染みやすく、年齢問わず取り入れやすそう。レポーターとも*さんによると、サイズは約11cm × 17cm、マチは2.5cm程あり、リップなどの毎日使う小物はもちろん、イヤホンやケーブルといったモバイルグッズをまとめるのにも便利そう。シンプルなので、オンオフ問わず活躍してくれそうです。

大人可愛い北欧風デザインポーチ

【セリア】「バニティポーチ 北欧フラワー」\110（税込）

北欧風の花柄が魅力のバニティポーチ。ピンクやグレーの落ち着いた色合いで、大人可愛い雰囲気。レポーターとも*さんによると、マチは約7cmとのことで、しっかりあるので、ミニボトルやコスメを入れるのにも便利そう。旅行やお泊まりの時にも活躍してくれそうです。持ち手付きで持ち運びしやすそうなうえ、バッグの中でも見つけやすそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N