阪神タイガース×ミャクミャクがコラボ！ リーグ優勝を祝うTシャツやトートなど受注販売
阪神タイガースと大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクによるコラボレーションアイテムが、10月11日（土）11時00分から、ヘソプロダクションWEB通販サイトで受注販売される。
【写真】リーグ優勝をお祝い！ トートバッグやTシャツも用意
■販売数量の上限なしで用意
今回受注販売される「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース」コラボレーショングッズは、ミャクミャクに阪神タイガースのモチーフを組み合わせた、大阪・関西万博公式ライセンス商品。
ラインナップには、「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念Tシャツ」や「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念トートバッグ」、「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念アクリルキーホルダー」など、タイガースリーグ優勝を祝うグッズが並ぶ。
また、「ミャクミャクタイガースアクリルキーホルダー」や「ミャクミャクタイガースクリアファイル」、「ミャクミャクタイガースフェイスタオル」、「ミャクミャクタイガース絆創膏」といった、日常使いにぴったりな商品もそろう。
なお、販売期間は10月11日（土）11時00分〜10月18日（土）20時00分までで、販売数量の上限はなし。購入商品は12月中旬から順次発送予定だ。
