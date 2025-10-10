µÈ¾Í»û¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤à¡ªµÈ¾Í»û¥Ñ¡¼¥¯¥¨¥ê¥¢¼Ò²ñ¼Â¸³¡ÖKICHIJOJI STREET PICNIC 2025¡×
ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ï¡¢µÈ¾Í»û¥Ñ¡¼¥¯¥¨¥ê¥¢¤Î¾ÍèÁü¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñ¼Â¸³¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖµÈ¾Í»û¥Ñ¡¼¥¯¥¨¥ê¥¢¼Ò²ñ¼Â¸³¡¡KICHIJOJI STREET PICNIC 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£µÈ¾Í»û±ØÆî¸ý¤Î¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ»Ï©¶õ´Ö¤ä¼þÊÕ¤Î¸ø¶¦¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ÖÃ¯¤â¤¬¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÌë¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¡£ÃÏ¸µ¾¦Å¹²ñ¡¦ÉðÂ¢Ìî»Ô³«È¯¸ø¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÈÂÚºß¤Î¿·¤·¤¤·Á¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£´ë²èÆâÍÆ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅöÆü¤Ï¡¢£³¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇµÈ¾Í»û¤ÎÌë¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
1. ¥í¡¼¥«¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
ÃÏ¸µ¾¦Å¹¤ä¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¡£ÆÃÀß²°Âæ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢»¨²ß¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¡£
2. ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö
Ï©¾å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±²°Âæ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¡£
3. ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
ÎÐ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤Ç°û¿©¤ä¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÈÂÚºß¤Î¿·¤·¤¤·Á¤ÎÂÎ¸³¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÈ¾Í»û¥Ñ¡¼¥¯¥¨¥ê¥¢¤Î¾Íè¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¼Â¸³¤Ç¤¹¡£Æî¸ý±ØÁ°¹¾ì¤ÎÀ°È÷¸å¤Ë¡¢Êâ¹Ô¼Ô¶õ´Ö²½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤Î»Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µÈ¾Í»û±ØÆî¸ý¤Î¸ø¶¦¶õ´Ö¤¬¾Íè¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢£³Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËµÈ¾Í»û¤é¤·¤¤Â¿ÍÍ¤Ê²á¤´¤·Êý¤òÂÎ¸³¤·¤ÆÄº¤¡¢¤Þ¤Á¤Î¾Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§µÈ¾Í»û¥Ñ¡¼¥¯¥¨¥ê¥¢¼Ò²ñ¼Â¸³¡¡KICHIJOJI STREET PICNIC 2025
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¿Þ¤ÎÀÄ¿§¥¨¥ê¥¢19:30¡Á22:00¡¡/¡¡¿Þ¤ÎÀÖ¿§¤Î¥¨¥ê¥¢¡§13:00¡Á22:00
²ñ¾ì¡§¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥ÉµÚ¤ÓµÈ¾Í»û±ØÆî¸ý»ÃÄê¹¾ì Â¾
¼çºÅ¡§ÉðÂ¢Ìî»Ô
¶¦ºÅ¡§µÈ¾Í»û¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥É¾¦Å¹²ñ
¡¡¡¡¡¡µÈ¾Í»ûÆî¸ý¾¦Å¹²ñ
¡¡¡¡ ¡Ê°ìºâ¡ËÉðÂ¢Ìî»Ô³«È¯¸ø¼Ò
¢£ÉðÂ¢Ìî»Ô¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£ÉðÂ¢Ìî»Ô¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
