『ナイトコール』メイキング写真公開 ミヒール・ブランシャール監督のハリウッド進出も
10月17日より新宿武蔵野館ほかにて公開されるベルギー映画『ナイトコール』のメイキング写真が公開された。
本作は、ミヒール・ブランシャールによる初の長編監督作。都市の闇を舞台に展開する一夜の逃走劇、そして暴動と現代社会を背景にした人間ドラマが描かれる。
平穏な日常を望む青年マディは、鍵屋として生計を立てていた。ある晩、マディは、クレールから鍵を開けてほしいという緊急の依頼を受ける。しかしクレールが開けるよう指示した部屋は彼女のものではなく、マディに鍵を開けさせた後、家主不明の家から一個のバッグを持ち去ったのだった。クレールが持ち去ったそのバッグは、目的のためなら手段を選ばない冷酷なマフィア、ヤニックのもので、クレールが去った部屋に押し入ったヤニックは無慈悲にマディを問い詰める。マディが無実を証明し、自身の命を守るための時間は一晩しかない。平凡な夜勤から一転、暴力への残酷な転落が始まる
公開されたメイキング写真では、緊迫した撮影の風景が切り取られている。なお、本作で長編監督デビューを果たしたブランシャール監督は、本作の成功で『ファイナル・デスティネーション』シリーズ第7弾の監督に抜擢。ハリウッド映画デビューを果たすことが決まった。
