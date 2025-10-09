フィリーズ打線が爆発

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が8日（日本時間9日）、敵地で行われたドジャースとの地区シリーズ第3戦で「2番・指名打者」で出場し、4回の第2打席のポストシーズン1号ソロに続き、8回の第4打席にも2号2ランを放ち、1試合2発の大暴れを見せた。

5点リードの8回1死一塁の第4打席では、クレイトン・カーショー投手の145キロの直球を右翼フェンスぎりぎりに運んだ。打球速度108.6マイル（約174.8メートル）、飛距離368フィート（約112.2メートル）、角度42度のダメ押し弾に。フィリーズはこの回一挙5得点で7点差に広げた。

4回無死で迎えた第2打席では、山本由伸投手の155キロの速球を捉えると打球は右翼席に飛び込んだ。打球速度117.2マイル（約188.6キロ）、飛距離455フィート（約138.7メートル）、角度29度の豪快弾にドジャースタジアムは騒然となった。

シュワーバーはドジャースとの地区シリーズ2戦目まで7打数無安打5三振。この日も第1打席は一ゴロに倒れたが、この2発で自身とともに打線も目覚めた。8回までに12安打8得点でドジャースを圧倒している。（Full-Count編集部）