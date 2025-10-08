〈「虚無」と嫌われながらも大増殖…“まいばすけっと”から考える、日本人が「楽しい買い物」をできなくなる日〉から続く

イオン系のスーパーで、都市部に増殖している「まいばすけっと」。最近は、画一的な店舗づくりで買い物が楽しくない、などとして“都民への罰”などの酷評も目立つ。

しかし、実態を見ると、実はこうした「殺風景スーパー」はイオンだけでなく、各社が立ち上げ始めている。果たして日本のスーパーはこのまま、殺風景なものが大半を占めていってしまうのか。小売・流通アナリストの中井彰人氏が解説する。



都市部の次に郊外へも進撃を始めた「まいばすけっと」

イオンは、2030年までにミニスーパー「まいばすけっと（まいばす）」の店舗数を、現状の倍規模となる2500店に増やす計画なのだという。そうなると売り上げも今の倍、6000億円ほどにはなるだろうから、現在のヤオコーやオーケーくらいの規模まで大きくなる、という宣言だ。

現在のまいばすの店舗配置図を見ると、東京23区内〜京浜間、及び東京通勤圏に偏っていることがわかると思うが、イオンはこれを少しずつ郊外へ拡張しようとしているようだ。

まいばすの店舗物件を募集告知を見ると、都内では都下が八王子まで、神奈川だと相模原〜県央あたり、埼玉で宇都宮線、東武東上線沿線、千葉だと総武線千葉以西と柏〜八千代方面、といった辺りまで募集している。いわゆるロードサイドマーケットの境界である国道16号線内側の、鉄道沿線に沿って増やしていく、ということのようだ。

イオンは、まいばすのさらなる広域化に備え、現在は25％ほどとしているPB「トップバリュ」の構成比率を50％に増やした店の実験も行っている。これは、人口密度低めの郊外地域への進出で、店舗あたり売り上げが下がることに備えて、高い粗利率を確保できるPB比率を高めて、利益率を改善しようとする試みである。

まだ、その成否は不明だが、成功すれば、まいばすの展開地域は16号内側から境界域辺りまで拡大することも可能かもしれない。エリアの拡大に加えて、中心部の店舗密度を上げていけば、まいばすは、まだまだ大きくなれるだろう。

まいばすの独走に「待った」をかける競合も

こうしたイオン・まいばすの独走に、待ったをかけようとしているのが、ちょっと前に西友を買収したことで一気に有名になったトライアルホールディングスである。

福岡発祥のこの企業は、あのウォルマートをベンチマークしたトライアルスーパーセンターという大型ディスカウントストアを地方に展開して大きく成長、2024年に上場を果たした。2025年6月期には、売上8038億円、経常利益222億円という国内有数のチェーンとなっている。

まいばすけっとへの挑戦状をたたきつけた

トライアルホールディングスはローカル立地を得意とするため、東京と神奈川にわずかな店舗しかなく、首都圏中心部では全く知名度がなかった。しかし、大半の店舗を首都圏に置く西友を買収したことで、イオンやヨークには及ばないものの、オーケー、ヤオコーに次ぎ、ライフやサミットに並ぶシェアを一挙に獲得し、さらに首都圏中心部では絶対王者のまいばすに挑戦しようとしている。

鍵になるのが、デジタルをふんだんに使った小型スマートストア「トライアルGO」である。トライアルGOは、大きさや品ぞろえがコンビニのような感じながら、生鮮品を含めたスーパー需要を充足し、ディスカウントストアとして名高いトライアルの「激安価格」で買い物できるという、画期的なミニスーパーである。顔認証で自動決済もでき、省人化によって運営コストを下げつつ、顧客の手間も省く。

まいばすがイオンの加工センターから生鮮や弁当、総菜を配送しているように、トライアルGOは、当面は西友店舗をインストア加工拠点として活用して、そこから供給するサテライト方式を採るだろう。そして、トライアルGOが一定の店舗数に達した際には、イオン同様、センター加工機能を追加投資するとみられる。まさにトライアルGOは、まいばすへの挑戦、なのである。

こうしたセンター加工型スーパーへの挑戦は、スーパーのみならず、センターのインフラで一歩先を行くコンビニも準備中である。最近まで別件でいろいろあって話題となっていたセブン-イレブンの「SIPストア」なる業態も、本来はスーパーの内食需要を奪い取るために企画された店だ。

SIPストアは一見、品ぞろえに生鮮食品を追加した大型コンビニのように見えるが、実態はセンター供給型のスーパーであり、密集店舗網による物流ノウハウで勝るコンビニのインフラを活用した、新しい業態なのである。従来型の国内コンビニ市場は既に飽和しているが、内食需要を取り込める新業態ができれば、スーパーと戦える。市場飽和がさけばれるコンビニ市場は12兆円ほど、それに対してスーパー市場は少なくとも25兆円以上はあることを考えれば、コンビニとしては見過ごすわけにはいかない。

逆張りで「鮮度」「品質」にコストをかけるチェーンも

イオン、トライアル、セブンなどの例からざっくり見てきた通り、センター供給型スーパーの登場により、業界再編が本格化し始めている。

近い将来、スーパーの売り場は、DXによる省人化、品ぞろえの効率化が進んで、無味乾燥な金太郎あめのような画一的店舗が増えていくのだろう。前述の3社のみならず、多くの資本力あるスーパーはセンターインフラとDXに投資することで、規模の利益を最大限に発揮しようとするからだ。このままいくと、スーパーの店頭はどうも無機質な感じになっていきそうなのだ。

消費者はサービスレベルの低下や選択肢の減少という不利益について、必ず不満を持つ。それこそが、新たなビジネスチャンスなのであり、反対にコストをかけてでも人手をかけた生鮮売場、商店街的な接客販売を維持できれば大きな差別化要因になる。

既にそんな未来を想定した上で、新たなビジネスモデルに挑戦する企業も現れ始めている。その筆頭が、首都圏で今やイオン、ヨークに肉薄し、ロードサイドではトップシェアを競う存在になっている、ヤオコーである。

ヤオコーは、高品質な商品をコスパよく買える店として、首都圏郊外部で高い支持を得ている。36期連続の増収増益で、2025年3月期は営業収益7364億円、経常利益325億円にまで成長した。その成長力は市場の評価も高く、食品スーパートップの株式時価総額を誇る。

品質で勝負するヤオコーは、生鮮、惣菜のインストア加工による鮮度がウリである。切りたて、出来立てで評価が高く、「SPA推進部」という部署ができて話題にもなった。SPAとは製造小売業であり、この部署では生鮮や惣菜を加工・製造するセンターを運営し、インストア加工という最終工程は残しつつ、前工程をセンター化することで、品質のさらなる向上を目指していくという。

今後、センター加工方式へと完全移行する企業が増えることを見越して、あえて最終のインストア工程を残し、差別化していく方向をヤオコーは選んだわけだ。首都圏郊外にとどまらず、中心部への進出を課題としてきたヤオコーにとって、インストア工程とバックヤード面積の極小化は、新たな都市型フォーマットにもつながる。環境変化をさらなるチャンスに変えて、ヤオコーの出店立地は首都圏中心部に拡張していくことになる。

大手と中小の協業が、今後は進んでいく？

最後に、小売・流通アナリストとして個人的に最近お気に入りの事例にも少し触れておきたい。岐阜発祥で、今や中部地方一円と関西方面にも進出している、バローホールディングスの「デスティネーション・ストア」である。

ちょっと前まで、バローのイメージと言えば、チェーンストア理論の徹底した具現者であり、標準化・集中化を軸に、物流効率の改善とPBの開発に邁進する、ある種、金太郎あめを目指す会社だった印象がある（個人の感想です）。ただ、直近で同社が既存店の転換を進めているデスティネーションストアは、ある意味、真逆の方向に振り切っている。

生鮮売場に人手をかけ、特に鮮魚では魚丸ごとの接客販売を強化することで、際立った差別化を実現している。ざっくり言うと、効率性を追求することで得た収益を、生鮮売場の人件費に投入して、接客や提案で劇的な差別化を実現する、という構想だと解釈する。その結果、バローの既存店客数は目に見えて増加傾向となり、全体の売り上げ、利益が上昇している。

こうした先進的な取り組みと成果をみていると、スーパー業界の多くは、センター集中加工型に舵を切ることになるだろう。ただ、それによって画一化する売場に不満を持つ消費者は、人の手が加わったいろどりのある売場（人による提案、接客）≒かつての商店街テイストを待望することになる。

人手をかけた生鮮売場が差別化要因となるのだが、このコストをかけられるのは、センターインフラへの投資が十分できる企業のみ。つまり、センターインフラを持てない中堅中小スーパーが生き残るためには、インフラを持つ大手との「同盟関係」が重要な選択肢となる。これが新たな再編の基本ロジックになるはずだ。一見トレードオフにみえる、効率性と接客の両立、という難題を乗り越える者が、スーパー業界の次の覇者となるのである。

