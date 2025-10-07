【フラワーミッフィー】ボリスのフラワーアレンジメント＆秋冬にぴったりのストール
ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、冒険心に満ちた茶色いくまの「ボリス」の着せかえお洋服とぬいぐるみを添えたフラワーアレンジメントと、寒くなるこの時期にぴったりの大判ストールの新色が展開される。
☆可愛らしい秋冬デザインの新作アイテムをチェック！（写真10点）＞＞＞
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、冒険心に満ちた茶色いくまの「ボリス」の着せ替えお洋服と、人気の「Flower Miffy ストール Flower Bloom」の新色2種が2025年10月10日（金）よりリリース。
また、フラワーミッフィーオンライン限定で、新作のお洋服を着用したボリスのぬいぐるみを添えたフラワーアレンジメント商品「フラワーミッフィー ほわほわぬいぐるみ ボリス生花アレンジ 『ボリスと秋の実り』」も登場する。
茶色いくまの「ボリス」の着せかえお洋服「Flower Miffy 着せかえお洋服 ハーヴェストオレンジ」は「収穫」を意味する「ハーヴェスト」が秋の実りを思わせる、あたたかなオレンジ色の「ボリス」の着せかえお洋服。
背面は面ファスナーの仕様で着脱がしやすく、胸元の葉っぱ型のボタンがポイント♪
同日より販売する、「Flower Miffy ストール Flower Bloom」は、大人っぽい色味が普段使いにぴったりの「ネイビー&アイボリー」と「ピンク＆ブラウン」の2色展開。
厚手の生地は、さらっと羽織ってアウターとして使用するほか、ソファやベッドなどに掛けてインテリアのアクセントにするのも◎。
さらに、フラワーミッフィーオンライン限定で、新作のお洋服を着用したボリスのぬいぐるみを添えたフラワーアレンジメント商品「フラワーミッフィー ほわほわぬいぐるみ ボリス生花アレンジ 『ボリスと秋の実り』」が登場する。
着せかえお洋服に合わせてオレンジを基調としたお花がそろい、お部屋に置くだけで華やかで、季節を感じられるアレンジメントに仕上げられたとっても可愛いフラワーアレンジメント。贈り物にもおすすめ！
次第に肌寒くなるこの季節におすすめのフラワーミッフィーの新商品で、ゆたかな実りの秋を感じてみましょう♪
Illustrations Dick Bruna（C）copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
☆可愛らしい秋冬デザインの新作アイテムをチェック！（写真10点）＞＞＞
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、冒険心に満ちた茶色いくまの「ボリス」の着せ替えお洋服と、人気の「Flower Miffy ストール Flower Bloom」の新色2種が2025年10月10日（金）よりリリース。
また、フラワーミッフィーオンライン限定で、新作のお洋服を着用したボリスのぬいぐるみを添えたフラワーアレンジメント商品「フラワーミッフィー ほわほわぬいぐるみ ボリス生花アレンジ 『ボリスと秋の実り』」も登場する。
背面は面ファスナーの仕様で着脱がしやすく、胸元の葉っぱ型のボタンがポイント♪
同日より販売する、「Flower Miffy ストール Flower Bloom」は、大人っぽい色味が普段使いにぴったりの「ネイビー&アイボリー」と「ピンク＆ブラウン」の2色展開。
厚手の生地は、さらっと羽織ってアウターとして使用するほか、ソファやベッドなどに掛けてインテリアのアクセントにするのも◎。
さらに、フラワーミッフィーオンライン限定で、新作のお洋服を着用したボリスのぬいぐるみを添えたフラワーアレンジメント商品「フラワーミッフィー ほわほわぬいぐるみ ボリス生花アレンジ 『ボリスと秋の実り』」が登場する。
着せかえお洋服に合わせてオレンジを基調としたお花がそろい、お部屋に置くだけで華やかで、季節を感じられるアレンジメントに仕上げられたとっても可愛いフラワーアレンジメント。贈り物にもおすすめ！
次第に肌寒くなるこの季節におすすめのフラワーミッフィーの新商品で、ゆたかな実りの秋を感じてみましょう♪
Illustrations Dick Bruna（C）copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com