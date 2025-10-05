¡Öµå¾ì¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤«¤é¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¡Ä¡×¡ÖDM¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÍè¤¿¡×¸µ¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¡Ê28¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Áª¼ê¤ÈÇä¤ê»Ò¤Î¡È½Ð²ñ¤¤»ö¾ð¡É
¡Ò1Æü300ÇÕÇä¤Ã¤¿¸µ¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¡Ê28¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÈÁÔÀä¤ÊÉñÂæÎ¢¡É¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥®¥ã¥é»ö¾ð¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë·î50Ëü±ß²Ô¤¤¤Ç¡¢¼Ö¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò»Ñ¤¬¥Ð¥º¤ê¡¢¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ËÆ£°¦¿¿¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡£¹â¹»À¸»þÂå¤«¤éÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Ç¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÇä¤ê»Ò¤â³Ý¤±»ý¤Á¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£
¡ÚÈþ²èÁü¡Û¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë!!¡×¤ÈSNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¡È¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò»þÂå¡É¤Î°ËÆ£°¦¿¿¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤âÇä¤ê»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¡ÊÅ°Ìë¡Ë¤ò¤·¤¿¸å¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Çä¤ê»Ò¤ÎÎ¢»ö¾ð¤äÁª¼ê¤«¤é¤Î¥Ê¥ó¥Ñ¤Þ¤Ç¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿3²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
°ËÆ£°¦¿¿¤µ¤ó¡¡©ÀÐÀî·¼¼¡¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
ÌµÃÇ·ç¶Ð¤Ç¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à
¡½¡½¹â¹»À¸»þÂå¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤ÇÇä¤ê»Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤âÇä¤ê»Ò¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÆ£°¦¿¿¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢°ËÆ£¡Ë¡¡¹â¹»¤ÎÂ´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤ÏÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÆ¬¤Í¤¨¤ó¤À¤«¤é¡¢½¢¿¦¤·¤í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ö¤Ï¤¢¡¢»ä¤À¤Ã¤ÆÆ¬¤¢¤ë¤·¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤ÆÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç°¡ºÙ°¡Âç³Ø¤Ë°ì·Ý°ìÇ½Æþ»î¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢Æ¬¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤ªÂæ¾ìÌ´ÂçÎ¦¡×¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤Ç¡Ö¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò²Æ¤Î´Ö¤À¤±¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥á¥¬¥¬¡¼¥ë¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë±þÊç¤·¤¿¤éÆÃÊÌ¿³ºº°÷¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç°ì·Ý°ìÇ½Æþ»î¤â¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç°¡ºÙ°¡Âç³Ø¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ËÆ£¡¡Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»°Âë¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¾Éð¥É¡¼¥à¤ÎÇä¤ê»Ò¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤«¤é¡ÖÇä¤ê»Ò¤Î¥Ð¥¤¥È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÊý¤¬²Ô¤²¤ë¤é¤·¤¤¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤â¼õ¤±¤Æ¤ß¤Ã¤«¡×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿¤é¹ç³Ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÇä¤ì¤ë»Ò¤¬¥Ó¡¼¥ëÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À»ä¤ÏÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿·¿Í¸¦½¤¤Î»þ¤Ë¡Ö¥Ó¡¼¥ëÃí¤¤¤Ç¤ß¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢·Ð¸³¼Ô¤À¤«¤éÅöÁ³¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥Ó¡¼¥ë¤òÇä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÆ±´ü¤Ã¤Æ¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÏÈ¡É¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ó¡¼¥ë¤Î»Ò¤¬Â¾¤Ë¤â4¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½Çä¤ê»Ò¤Î²«¶âÀ¤Âå¤Ç¤¹¤Í¡£
°ËÆ£¡¡¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢»ä´Þ¤á¤¿5¿Í¤Ï¤º¤Ã¤È·ÑÂ³¤·¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À»ä¼«¿È¤Ï¤À¤ó¤À¤ó½Ð¶Ð¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÌµÃÇ·ç¶Ð¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡¡1²óµÙ¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¡¢¤â¤¦¼¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é1¤«·î¤¯¤é¤¤µÙ¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ö1²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë½Ð¶Ð¤·¤¿¤é¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Ìîµå¤Ç¤¤¤¦¡ÈÆó·³Íî¤Á¡É¤Ç¤¹¤Í¡£
¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡Ä
°ËÆ£¡¡¤¿¤À¤½¤Îº¢¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ïÏ¢¤µ¤ó¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤â»ä¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÇä¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¸¥å¡¼¥¹¤À¤±¤Ç250ËÜ¡£¤¿¤Ö¤óº£¤âµÏ¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¯¤Í¡©¡×¡Ö¤â¤¦¥¸¥å¡¼¥¹ÀìÌç¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Í¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±Çä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂÎÏ¤ÇÇ§¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÇä¤ê»Ò¤ÎÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÊÕ¤ê¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÆ£¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥·¡¼¥È¤È¤¤¤¦¡¢³°Ìî¤Î1¸Ä¼êÁ°¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Î1¤«¤é7ÄÌÏ©¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¥·¡¼¥È¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²Ö¤òÆ¬¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ç¡Á¤¹¡×¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Çä¤ê»Ò¤µ¤ó¤¬Æ¬¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë²Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤«¤éÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤°¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ËÆ£¡¡¤¤¤ä¡¢»ä¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿·¿Í¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â²Ö¤ò¤Ä¤±¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Æ¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÏÃ¯¤â¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢»ä¤¬¤Ä¤±¤Æ¤â¤è¤¯¤Í¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ËÆ£¤µ¤ó¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¤É¤ó¤É¤ó²õ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ËÆ£¡¡Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤°¤é¤¤¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ãý¤êÊý¤â²¿¤Ê¤é¤¿¤á¸ý¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤«Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ö¤Í¤¨¡¢¥Ó¡¼¥ë°û¤à¤è¤Í¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤âÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¤½¤ÎÇä¤êÊý¤Ï¤è¤¯¤Æ¤â¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¡Ö²¡¤·Çä¤ê¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¶Ø»ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥¢¥Ã¥×¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ð¥º¤Ã¤¿
¡½¡½°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÇä¤ê»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯»Ñ¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡¢°ìÌö¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¡¡¼Â¤Ï¤¢¤ì¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÇä¤ê»Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Çä¤ê»Ò¸Ä¿Í¤¬SNS¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Çä¤ê»Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¼Ì¿¿¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢¤¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¹¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é»ä¤â´ò¤·¤¤¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£¤¤¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤ò³Ð¸ç¤Ç¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥º¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ð¥º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬1Æü¤Ç5000¿Í¤È¤«Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±¥Ð¥º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢ÅöÁ³Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÇä¤ê»Ò¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤â¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°ËÆ£¡¡¤â¤¦¡¢Ä¶ÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÜ¤»¤¿Ìë¤Ë¤Ï¤â¤¦¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆü½Ð¶Ð¤·¤¿¤éÌµ¸À¤Ç¼ê¾·¤¤µ¤ì¤Æ¡Ö¾Ã¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢º£¥¹¥Þ¥Û»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤À¤±¥Ð¥º¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¸å¤âËè²ó¡Ö¾Ã¤·¤Æ¡×¡Ö¤â¤¦¥Ó¡¼¥ë¤«¤é¹ß¤í¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦ËèÆüÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ËÆ£¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1²óÇä¤ê»Ò»Ñ¤ÇÆ¯¤¯¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°ËÆ£¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Î¼Ì¿¿¤Î2Æü¸å¤°¤é¤¤¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦Ä¶¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â5Ëü¿Í¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤½¤¦¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÆ±´ü¤ÎÇä¤ê»Ò¤¿¤Á¤¬¡ÖÀäÂÐ¾Ã¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¡¡¤â¤¦¼þ¤ê¤Î»Ò¤Ï¡Ö¥¤¥±¡¢¥¤¥±¡×¡Ö¤Þ¤¿ÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¡©¡¡¤ª¤â¤í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Î¥¥ã¥éÅª¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢1Æü¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò450ÇÕÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾Éð¥É¡¼¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¥ª¡¼¥ë¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡Ä
¡½¡½º£¤ÎÏÃ¤À¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤â½½Ê¬²Ô¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤È¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡¡Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤·¤¬¤é¤ß¤â¤Ê¤¯¤Æ³Ú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Í³¤Ë½Ð¶Ð¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤ª¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Ô¤Ã¤È¤¯¤«¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÕ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÀäÂÐ½Ð¶Ð¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ÀèÇÚ¤È¤â¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ö¤³¤Î¸å°û¤ß¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆ¯¤¤¤¿¸å¤Ë¥ª¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¨¤Ã¡¢Å°Ìë¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡¡¤Ï¤¤¡£¶âÍË¤¬¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¡¢ÅÚÍË¤¬¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤À¤È¤À¤¤¤¿¤¤¤ß¤ó¤Ê¥ª¡¼¥ë¤·¤¿¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤·¤é¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¤Þ¤¿µå¾ì¤Ë¹Ô¤¯¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊý¤¬Çä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢²È¤Ç²¾Ì²¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¿¥Õ¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤·î¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÆ£¡¡·î¤Ë80Ëü±ß¤°¤é¤¤¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÀÇ¶â¤¬¤ä¤Ð¤¯¤Æ¡£
Çä¤ê»ÒÁ´°÷¤ËÆ±¤¸DM¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤â
¡½¡½¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌîµåÁª¼ê¤«¤é¤Î¥Ê¥ó¥Ñ¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡¡¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤ÎÅê¹Æ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿»þ¤ËDM¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â1²ó¤âÊÖ¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Çä¤ê»Ò¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Çä¤ê»ÒÁ´°÷¤ËÆ±¤¸Ê¸¾Ï¤ÎDM¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢Çä¤ê»ÒÃç´Ö¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡Ö²¿¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤¬²ó¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡£
¡½¡½Ä¾ÀÜÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡©
°ËÆ£¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤½¤â¤½¤âÁª¼ê¤ÈÇä¤ê»Ò¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥Ê¥ó¥Ñ¤È¤«¤âÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤ÏÁª¼ê¤ÈÇä¤ê»Ò¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬¶á¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»£±Æ¡áÀÐÀî·¼¼¡¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë