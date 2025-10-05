»ÒÇ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡ÄÎ¥¤µ¤Ê¤¤¥Ë¥ã¡Ä¡×¡¡¤ª¤ä¤ÄÂÞ¤ò½ä¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î¡Ô¹¶ËÉÀï¡ÕËÖÈ¯¤Ë¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡¡´é¤¬É¬»à¤¹¤®¤ë¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKim Clune¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤ä¤ÄÂÞ¤ò°ÕÃÏ¤Ç¤âÎ¥¤µ¤Ê¤¤»ÒÇ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÉ¬»à¤ÊÍÍ»Ò¤¬ºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤òÁ´Éô¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤ÎÇ¡Ö²¿»ö¤Ê¤Î¥Ë¥ã¡©¡×
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖCat Turns Treat Monster¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£¤É¤¦¤ä¤é1É¤¤Î»ÒÇ¤¬¤ª¤ä¤Ä¤ÎÂÞ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢É¬»à¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÂÞ¤ò·Ú¤¯ÍÉ¤é¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¤½¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ÒÇ¤Î°Õ»×¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¼§ÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËÂÞ¤ËµÛ¤¤¤Ä¤¤¤¿¸ý¸µ¤«¤é¡¢»þÀÞ¤Î¤¾¤¯²ç¡£¤½¤Î±Ô¤µ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¥Ë¥ã¡Ä¡Ä¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡ÄÎ¥¤µ¤Ê¤¤¥Ë¥ã¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¾ðÇ®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÒÇ¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤â°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¹¶ËÉÀï¡£¤¿¤À¤Ê¤é¤Ìµ¤ÇÛ¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢Â¾¤ÎÇ¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö²¿»ö¤Ê¤Î¥Ë¥ã¡©¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÒÇ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ¥Ñ¥ó¥Á¤òßÚÎö¡ª ¤½¤Î°ì·â¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤â¶á¤Å¤¯¥Ë¥ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò½ä¤ë¹¶ËÉÀï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Àï¤¤¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤â¤ª¤ä¤ÄÂÞ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÀ¤¦»ÒÇ¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö»ÒÇ¤Î¤·¤Ö¤È¤µ¤Ï°ìµéÉÊ¤À¤Í¡×¡Ö·è°Õ¤ËËþ¤Á¤¿´é¤¬ºÇ¹â¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤ä¤Ä¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò´Ó¤¯»ÒÇ¤ÎÍº»Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£