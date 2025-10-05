ÂçÃ«æÆÊ¿¡õº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬PS»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡ªÆ±°ì»î¹ç¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤¬ÀèÈ¯¾¡Íø¡õ¥»¡¼¥Ö¡¡Ì´¤Î¥ê¥ì¡¼¤¬´°À®
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢PS½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¡¢1»Íµå¤È²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¤ÎPS¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤¬¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¾¡¤ÇÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ëÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç»ö¤Ê½éÀï¡£ÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤ÏDHÀ©Æ³Æþ¸å¤ÎPS¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¡£Æ±°ìÇ¯ÅÙ¤ÎPS¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÊÌ¤Î»î¹ç¤ÇÅê¼ê°Ê³°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ëü5777¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿Å¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤ëÃæ¡¢½é²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²1ËÜº¹¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾ù¤Ã¤¿¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë¤Ï99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¡¦3¥¥í¡Ë¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î±¦Èô¡¢Â³¤¯¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤â¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢3¼ÔËÞÂà¤È¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬2²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦¥Ü¡¼¥à¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤ÈÂ³¤¯¥Þ¡¼¥·¥å¤Ë¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë6ÈÖ¡¦¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë¤Ï±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2¼ÔÀ¸´Ô¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£1»à»°ÎÝ¤«¤é¤Ï¥Ù¡¼¥À¡¼¤Ë¤âº¸µ¾Èô¤òµö¤·¡¢¤³¤Î²ó¡¢3ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤¬ÅÐÈÄÃæ¡¢ÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¤Ï7²ó¤Þ¤Ç4ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢0¡½3¤Î6²ó¤ËE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢2¡½3¤Î7²ó¤Ë¤ÏT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¡£ÂÇµå¤¬±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë¤ÈÂçÃ«¤â¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·Àä¶«¡£´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡7²ó¤«¤é¸å¤ò·Ñ¤¤¤À2ÈÖ¼ê¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬5¡½3¤Î8²ó¤Ë2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¡£¤½¤ì¤Ç¤â3ÈÖ¼ê¡¦¥Ù¥·¥¢¤¬ÂåÂÇ¡¦¥½¡¼¥µ¤òÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡5¡½3¤È¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤Î9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£1»à¤«¤é¥±¥×¥é¡¼¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÎäÀÅ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤·Àè¾¡¤·¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÂç¤¤¯ËÊ¤¨¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤ì¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢PS¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤¬Æ±°ì»î¹ç¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï2013Ç¯¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêSÂè6Àï¤ÎÅÄÂô½ã°ì¤È¾å¸¶¹À¼£°ÊÍè2ÁÈÌÜ¤Î¾Ò²ð¡£ÀèÈ¯¾¡Íø¡õ¥»¡¼¥Ö¤ÏÂçÃ«¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£