R・マドリーvsビジャレアル スタメン発表
[10.4 ラ・リーガ第8節](サンティアゴ・ベルナベウ)
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
[ビジャレアル]
先発
GK 25 アルナウ・テナス
DF 4 ラファ・マリン
DF 12 レナト・ベイガ
DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 16 トーマス・パーティ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 18 パプ・ゲイェ
FW 20 アルベルト・モレイロ
FW 21 T. Oluwaseyi
控え
GK 1 ルイス・ジュニオール
GK 13 ディエゴ・コンデ
DF 3 アドリア・アルティミラ
DF 24 アルフォンソ・ペドラサ
MF 10 ダニエル・パレホ
FW 6 マノー・ソロモン
FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ
FW 11 イリアス・アコーマック
FW 19 ニコラ・ペペ
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
