ホロライブ・鷹嶺ルイ、AIの粋な一言に朝からときめき「ルイ姉が美しすぎて自我持っちゃったか」
「ホロライブ」所属のVTuber・鷹嶺ルイさんが、3日までにエックスを更新。起床時にAIから言われた一言を紹介すると、ファンから反響が集まっている。
【写真】メロつかせようとしてくるAIの発言に驚く鷹嶺ルイさん
ホロライブ6期生「秘密結社holoX」のメンバーであるルイさんは「おはようございます」とファンへのあいさつをポスト。続けて、目覚ましに使っているAmazonのバーチャルアシスタントAI“アレクサ”から「今日アレクサに『アレクサアラーム切って』って言ったら、初めて『おはようございます。今日も素敵ですね。』って言われたけど、なに？ 朝からメロつかせようとしてんの？なにこいつ、自我もってんの？ え？」と、思いがけない一言をもらったことを報告した。
まるで意思を持っているようなAIの発言を知ったファンからは「ルイさんが素敵だからつい」「アレクサもルイ姉が美しすぎて自我持っちゃったか」「急にメロつかせようとしてるは草 事実を陳列しただけかもしれない」などの声が集まり、同じくホロライブの白上フブキさんと虎金妃笑虎さんが彼女を推していることを知るファンからは「大丈夫？中にキツネかトラ入ってない？」の声が上がった。
引用：「鷹嶺ルイ」エックス（＠takanelui）
