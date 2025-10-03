ローランドは、伝説的モデル『TR-808』『TR-909』を継承するアナログ音源に、最新デジタル音源とサンプリング機能を統合したフラッグシップモデルのリズムマシン『TR-1000』を10月11日に発売する。

1980年代の名機のエッセンスを、現代の制作ワークフローに最適化して搭載し、クラシックからモダンまであらゆるビートデザインに応えるプロ仕様に仕上げた1台だ。ローランドとしては、約40年ぶりのアナログ音源搭載リズムマシンとなる。

◼︎全方位のサウンド・エンジン

『TR-1000』は、オリジナル回路設計に基づいて再構築したアナログ回路を16系統搭載。ヴィンテージの質感や倍音の振る舞いを保ちつつ、ワイドなダイナミックレンジと拡張パラメーターで音作りの自由度を高めた。

さらに独自技術ACBをベースに“サーキット・ベンド”の発想を取り入れた「8X／9X」計21モデル、FMパーカッション、バーチャル・アナログ波形、膨大なPCM群を内蔵し、アナログ／デジタル／サンプルを横断したハイブリッド設計となる。

◼︎サンプリングとエフェクトで“仕上げ”まで一台完結

ステレオ・サンプリング、リサンプリング、テンポ同期、シームレスなタイムストレッチ、非破壊スライス編集に対応し、64GB内蔵ストレージには2,000種以上のサンプルをプリロード。

新開発のアナログ・フィルターとアナログ・ドライブ、各トラックのリバーブ／ディレイ・センド、クラッシャー／フィルター／アイソレーター／サチュレーター／フランジャー／スキャッターなど多彩なマスターFXで、音色設計から最終の質感づけまでを本体で完結できる。

◼︎進化した“TR”ワークフロー

定番のTR-RECステップ入力とリアルタイム録音に加え、オフグリッド編集でグルーヴを微細にコントロール。モーション・レコーディングでパラメーター変化を記録し、再生方向や発音確率の設定でライブ性の高い展開を構築できる。RGB付きステップキーは16段階ベロシティやスライス操作にも呼応し、パフォーマンス時の視認性と操作性を両立する。

◼︎“MORPH”スライダーで大胆な変化を一括操作

複数パラメーターを束ねたマクロを滑らかに変調できるMORPHスライダーを新搭載。最大16種類のモーフ設定を即時に呼び出し、ビルドアップからブレイクまでステージ上のダイナミクスを直感的に描ける。

◼︎スタジオからモジュラーまで繋がる拡張性

メイン・ステレオ＋アナログFXアウトに加え、10系統のインディビジュアル出力（またはアナログ音源ダイレクト・アウト）を装備。トリガーIN/OUT、フィルターCV IN、クロックOUT、外部入力（デュアル・モノ／ステレオ）を搭載し、外部ソースへのエフェクト処理も可能。

USB-Cはマルチチャンネル・オーディオ／MIDIインターフェースとして機能し、USBデバイス経由のバックアップやWAV入出力、USB MIDIコントローラー連携も行える。MIDI I/Oに加えDINシンクも備え、ビンテージ機との同期にも対応する。

◼︎製品概要

・製品名：リズム・クリエイター『TR-1000』・発売日：2025年10月11日・価格：オープン・主な音源：アナログ回路×16系統、ACBベース「8X／9X」×21モデル、FM／VA波形、PCMサンプル（内蔵2,000種超）・サンプリング：ステレオ録音、リサンプリング、テンポ同期、タイムストレッチ、非破壊スライス、内蔵ストレージ64GB・エフェクト：アナログ・フィルター／アナログ・ドライブ、トラック・センド（リバーブ／ディレイ）、マスターFX各種・シーケンサー：TR-REC／リアルタイム録音、オフグリッド、モーション・レコーディング、確率／再生方向制御、MORPHスライダー・入出力：メインL/R、アナログFX OUT、インディビジュアルOUT×10、外部IN（デュアル・モノ／ステレオ）、トリガーIN/OUT、フィルターCV IN、クロックOUT、ヘッドホン（独立レベル）・デジタルI/O：USB-C（マルチチャンネル・オーディオ／MIDI）、USBデバイス、MIDI IN/OUT、DIN SYNC・付帯：無償エディター／ライブラリアン「TR-1000 App」（Win/Mac）・外形寸法・質量：486（W）×311（D）×125（H）mm、約5.5kg

（文＝リアルサウンドテック編集部）