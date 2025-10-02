1貫10円お寿司＆80円のナポリタン！埼玉VS東京 マル得めし対決！
10月1日（水）に放送した「ソレダメ！【ウマくて激安！東京VS埼玉760円以下の超得めし対決】」
＜760円以下！埼玉vs東京のマル得めし対決＞
今回のマル得めしは760円以下に限定して東京と埼玉で対決！！まず、奇跡の激安100円以下グルメ対決は・・・東京都の1貫10円お寿司VS埼玉県80円のナポリタン！！
激安どんぶり対決は・・・東京都のとにかく安いワンコイン以下300円の親子丼VS埼玉県の名物のネギ餃子が5つも乗った餃子丼！！絶品麺対決は・・・東京都の500gでたったの380円！衝撃のミートソースVS埼玉県の行列ができる名店の肉汁うどん！！
地元に愛される名物ランチ対決など、マル得メシ対決をご紹介していきます！！そして、どちらがまる得だったのか芸能界一のドケチ王、オードリー春日俊彰が選ぶ！スタジオではドケチ王の春日がマル得だと思ったものと同じ回答した人はそのメニューが食べられるという企画も！春日のお眼鏡に叶うのはどっちだ！！
＜24時間営業のすごい店 喫茶・伯爵邸＞
1975年創業以来24時間年中無休を続けている埼玉県・大宮の「伯爵邸」に密着！24時間営業の大人気店に密着したら24時間営業ならではの様々なお客さんたちとの出会いが！
