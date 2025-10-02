徳丸奈瑠美さん（32歳）は、ミュージカル『刀剣乱舞』などの2.5次元舞台に出演する俳優・佐藤流司を「推し」と慕い、その存在をきっかけに40キロ以上の減量に成功した。ダイエットを通じて人生が変わった徳丸さんは、佐藤流司さんとの初対面の際に感謝の言葉を伝えることができたという。

「炭水化物がない生活なんて、絶対楽しくないじゃないですか！」と語る徳丸さん。ダイエット成功の秘訣を尋ねると、極端な食事制限はせず、麺類など好きな炭水化物も適量摂取しながら減量を進めたという。彼女が強調するのは、「一瞬痩せて終わりではなく、その体型のままキープするのが大切」ということだ。



今よりもふくよかだった頃の彼女（写真：本人提供）

「痩せきってからが本当のダイエットのスタート」という徳丸さんの言葉は、短期的な結果よりも長期的な生活習慣の改善を重視する姿勢を表している。「ダイエットは、いかに自分の機嫌を取って続けていくかが肝心」と語る彼女は、現在は保健指導の仕事にも携わっている。

「太っている人って、たぶんみんな良い人なんですよ。他人に気を使いすぎた結果、そのストレスで食べちゃっているんだと思います」と語る徳丸さんの言葉からは、自身の経験を通して培われた共感性が感じられる。

外見だけでなく内面にも「良い変化」が！

体重89キロから48キロへの大幅な減量を成功させた徳丸さんだが、変わったのは外見だけではなかった。「昔は『私なんかがやりたがっても…』とウジウジしちゃっていました」と振り返る彼女は、ダイエット成功によって「自分は頑張ったらできるんだ」という自信を得たという。

その自信は様々な変化をもたらした。美容皮膚科で働くなど美容への関心を深め、ファッションを楽しめるようになり、さらには27歳で広島から東京へ上京するきっかけにもなった。「17歳の子（佐藤流司）がひとりで東京に出て今もこんなに頑張っているんだから、この年齢の私がやれないことはないだろう」と一念発起したのだという。

徳丸さんにとって最大の喜びは、憧れの佐藤流司さんと対面し、「流司くんのファンになってからダイエットを頑張って、41キロ痩せました。人生変えてくれてありがとう」と直接感謝を伝えられたことだった。さらに彼女の変身が『ザ！世界仰天ニュース』で紹介された際には、佐藤さん本人からSNSでリアクションがあったという。

「勇気を出してみたら、今まで見えなかったものが見えてきたり、新しい出会いがあったりします」と語る徳丸さん。「推し」への思いから始まったダイエットは、彼女の人生そのものを変えるきっかけとなったのだ。

「ものすごい努力をしてここまできれいにやせることができ、本当に素晴らしいです。食事に気をつけ、運動もしっかりやられていたからお肌がきれいで本当に憧れます」

「俺も最近ダイエットしてるんだけど、体組成計で計測するから、結果出した人の前後の体組成を知りたい」

「新しい市場ができる予感。『推し活ダイエット』」

