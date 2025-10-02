部下にしたいと思う『鬼滅の刃』の十二鬼月メンバーランキング！ 1位は「鳴女」、では続く2位は？
『鬼滅の刃』に登場する「十二鬼月」は、強さだけでなく、任務への忠実さや行動力でも印象的なキャラクターがそろっています。部下にするなら誰を選びたいですか？
All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「『鬼滅の刃』十二鬼月メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「部下にしたいと思う『鬼滅の刃』の十二鬼月メンバー」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
人間時代は狛治（はくじ）の名で武を極め、素流道場を営む慶蔵（けいぞう）と婚約者の恋雪（こゆき）と暮らしていましたが、凄惨な事件により2人を失いました。この事件をきっかけに鬼と化しています。
回答者からは「なんだかんだで真面目そうだから」（30代男性／群馬県）、「しっかりと仕事をしてくれそうな感じがする」（40代男性／北海道）、「意外とフレンドリーになれそうだから」（30代男性／北海道）といったコメントが寄せられています。
長い髪で顔を隠し、琵琶を携えているのが特徴。鬼舞辻無惨のアジト・無限城の管理者で、空間操作や探知能力に長けています。
回答コメントでは「タスクに一生懸命取り組んでくれそうだから」（30代男性／東京都）、「期待に答えてくれそう。仕事が早そう」（20代女性／山形県）、「情報収集能力が優れていて部下にしたら色々助かりそうだから」（50代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママですこの記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
2位：猗窩座（あかざ）／59票2位にランクインしたのは、上弦の参（さん）・猗窩座です。絶対的君主である鬼の始祖・鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）に忠実で、強者には敬意を払う一面も。
1位：鳴女（なきめ）／66票1位にランクインしたのは、鳴女です。ミステリアスで口数の少ない女の鬼で、半天狗に代わって新上弦の肆（し）に昇格しました。
