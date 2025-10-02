ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、UNICEF（ユニセフ）とパートナーシップを締結し、全世界の児童、青少年の心の健康を支援するグローバルキャンペーンをスタートする。

所属企業のビッグヒットミュージックは1日「TOMORROW X TOGETHERが先月30日、米ニューヨークのユニセフ本部で、この団体の本部および韓国委員会とともにグローバルキャンペーンのパートナーシップを締結した」と発表した。

協約式には、ユニセフのキャサリン・ラッセル総裁、キティ・ファン・デル・ハイデン副総裁らが参加した。ラッセル総裁は「TOMORROW X TOGETHERの音楽が伝える共感と回復のメッセージは、全世界の青少年の情緒的成長の重要な資源になっている。彼らの影響力は心の健康に対する認識向上に大きな役割を果たしている」と話した。

TOMORROW X TOGETHERメンバーSOOBIN（スビン）は「この6年間、私たちは音楽を通じて成長を語ってきた。音楽で心配と恐怖、明日に対する希望を分かち合い、多くの方々がその中で慰められたと話してくれた。これを通じて感情を表現することが強さの表れだということを学んだ」と話し、「ユニセフとともに歩むキャンペーンを通じて全世界の児童、青少年が自由に感情を表現できる空間を作りたい。今回のパートナーシップは私たちの長い音楽的歩みと個人的な信頼、そして共同の価値が作り出した必然的な結果だ。私たちを信じて全面的に支持してくださったユニセフに感謝したい」とコメントした。

TOMORROW X TOGETHERは同日、ユニセフの青少年リーダー約20人と会って、キャンペーンの方向性と心の健康の意味、音楽の役割などについて話し合った。今回のキャンペーンは共感を土台にお互いを理解し、違いを尊重し、より良い未来を共に作っていこうという趣旨を含んでいる。グループ名の哲学ともつながっているという。

キャンペーンは来年から本格的に始まる。TOMORROW X TOGETHERは、基金準備とキャンペーン広報などオン・オフライン活動を積極的に展開する計画だ。所属事務所のビッグヒットミュージックと共同でユニセフに約140万ドル（約2億円）を寄付する予定。寄付金は困難に陥っている児童、青少年を支援するプログラム運営と研究に使われるという。