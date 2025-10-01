こりゃ天使だわ……！ YouTubeチャンネル「ヤトと小太郎とトワ」では、新しい寝床でくつろぐ保護猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「天使みたいにかわいい！」の声が続出しました。

フカフカの寝床を堪能し…

注目を集めたのは「保護した子猫、フカフカの布団へお引っ越し」という動画。

保護5日目に用意された新しい寝床に移され、子猫は何も分からずに最初はキョトンとした様子で、寝床や保護主さんをつぶらな瞳で見上げています。

環境が急に変わってしまったからか、固まって動かない子猫を、そっと抱き上げて保護主さんが寝床へと入れてあげます。子猫はちょっと驚いた表情ですが、保護主さんになでられて、落ち着いてきたようです。

なでてくれている保護主さんの大きな手にじゃれついて遊んでいる子猫の姿は、とても小さくてかわいらしいですね。

5日前に保護されたとは思えないほど、安心しきった姿でリラックスしているようです。子猫はそのまま一人遊びを始めて、フカフカの寝床を堪能していました。きっとこの寝床が気に入ったのでしょう。

最後には、遊び疲れてぐっすり眠ってしまった子猫。かわいい寝顔でどんな夢を見ているのでしょうか。起きたらまた元気に遊び回る姿を見せてくれそうですね。

子猫の愛らしい姿に、「なんてかわいらしい顔立ちなの！」「フカフカのお布団を用意してもらえてよかったね」「とんでもない天使を保護したな」「かわいすぎるんですけど」「もうおなか見せてるってことは安心してるんだね！よかった」「控えめに言っても天使だよね」「何回観ても飽きません」などのコメントが多く寄せられていました。「猫界の中でもトップクラスの美猫」との声もあった、キュートな子猫の様子をぜひ確かめてみてください。