ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢PS¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®¤Ø¡ÈÍýÁÛÅª¤ÊÁêÀ¡É¡¡ÀìÌç²È¤¬2Ï¢¾¡¤Ç¤ÎÆÍÇË¤ò´ê¤¦ÍýÍ³
¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2Ï¢¾¡¤ÇÂçÃ«²¹Â¸¤¬ÍýÁÛ¡×
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤òÍÊ¤·2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤ËNPBÄÌ»»2038°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢MLB¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¿·°æ¹¨¾»»á¤¬Å¸³«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ2²ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡¢Âè2Àï¤Ë¤Ïº£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î12¾¡¡Ê8ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤êÂè3Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¿·°æ»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2¾¡0ÇÔ¤ÇÆÍÇË¤·¤ÆÂçÃ«¤ò²¹Â¸¤·¡¢10·î4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ÇÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÁê¼ê¤ËÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¤½¤ì¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï9·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ºÝ¡¢5²óÌµ°ÂÂÇ1»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ïº£µ¨2»î¹çÅÐÈÄ¤·¡¢·×8²ó3¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.38¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¼«¿È¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤ÈßõÎõ¤ÊËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢9·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±28Æü¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ò¤¢¤¨¤Æ·ç¾ì¤·µÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤è¤ê¤â¡¢¤è¤êËüÁ´¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÅêÂÇ¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤¬¤Ê¤ª¤µ¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·°æ»á¤ÏÉ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤ò5Ï¢¾¡¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆÃ¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï¥¹¥Í¥ë¡¢»³ËÜ¡¢ÂçÃ«¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤â¹¥Ä´¤À¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¤ä¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹½ÁÛ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¡¢ÀïÎóÉüµ¢¤ÎÏ¯´õ¤â¸°¤ò°®¤ë
¡¡¿·°æ»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¿Ø¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿ÂÇÀþ¤¬¼«¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¼ê¤ò´Ë¤á¤ºÃæ²¡¤·¡¢¥À¥á²¡¤·¤ÈÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤ë¡£¼åÅÀ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ç¤Ï¥·¡¼¥Ï¥ó¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÎÂ¾¡¢µß±çÍ×°÷¤È¤·¤ÆÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤â¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤ÎÌ¾ÌçÂÐ·è¤ò4¾¡1ÇÔ¤ÇÀ©¤·¡¢¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¤È¤â¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Âè1¥·¡¼¥É¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤Àºòµ¨¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£µ¨¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¾ì¤¬°ã¤¦¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡Î¨¤ÇÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¢ÅìÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤â¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è2°Ì¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£ºòµ¨Âè1¥·¡¼¥É¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ï11¾¡¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤È13¾¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿·°æ»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤ò5Ï¢¾¡¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤â8Ï¢¾¡¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬ºòµ¨¤ÈÆ±¤¸´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ïº£µ¨ÂÐÀïÀ®ÀÓ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï5¾¡8ÇÔ¡Ë¤ÇÃÏ¶è2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡Î¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÆ±Î¨¡Ê.580¡Ë¤Ç¡¢ÎÏ¤Îº¹¤ÏÌµ¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤½¤í¤Ã¤ÆMLB»Ë¾å6¡¢7¿ÍÌÜ¤Î2Ç¯Ï¢Â³50ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬¡¢ºòµ¨¤ËÂ³¤ºÇ¹âÊö¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤ÏÅê¼ê¡¦ÂçÃ«vs¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Î³Ú¤·¤ß¤âÁý¤¨¤ë¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë