チベット仏教の総本山「大昭寺」（2025年8月12日筆者撮影）

チベットを旅した。北京から西寧へ。そこから20時間をかけて西蔵（チベット）高原鉄道で到着した羅沙（ラサ）の標高は3600m以上。ほぼ富士山の高さだ。

高原の乾いた風の中、摩尼（マニ）車がカラカラと回る「秘境チベット」をイメージしていたが、中心部の道路は片側5車線。開発の波に飲まれて久しい巨大な地方都市がそこにはある。

「人民解放軍チベットを“侵攻”したのではなく“和平解放”した」とアピール

ラサの象徴であるポタラ宮（標高3700m超）は、チベット仏教と政治のリーダーである歴代ダライ・ラマの拠点。14世が1959年にインドに亡命したあとは、本来の主を失っている。昼は多くの信者と国内外からの観光客が訪れる。

チベットの歴史が刻まれたポタラ宮（2025年8月12日筆者撮影）

中国政府は今年、「西蔵自治区成立60周年」を祝い、チベット自治区のあらゆる場所に、その掲示を行っている。ポタラ宮も祝賀イベントの中心にすえられ、夜はライトアップされていた。聞けば、広場を訪れている観光客の9割は漢民族だろうという。ポタラ宮を見上げる広場にはステージが設けられ、祝賀大会出席のために習近平国家主席が来ると噂されていた。

観光客で賑わうポタラ宮前広場（2025年8月13日筆者撮影）。8月21日には習国家主席が出席して祝賀大会が開催された

広場の一角に立つ巨大壁画には、1949年の建国以来の国家主席の顔が描かれ、中国人民解放軍が“侵攻”ではなく、“和平解放”したという歴史をアピールしていた。

観光客が巨大壁画を仰いで撮っていた（2025年8月13日筆者撮影）

1人のチベット人に「チベット人にとってポタラはどんな存在ですか」と聞くと、少し考えて「心の中にある家族の命のようなもの。ダライ・ラマは今でもそこに住んでいます」と穏やかな笑顔で答えが返ってきた。

大通りから一本入った、チベット仏教の総本山とも言われる大昭寺へ向かう街並みは、独特な情緒が漂っていた。

大昭寺の門前の街並み（2025年8月12日筆者撮影）

観光と引き換えに守られる街並み

店の看板サイズや位置は、中国政府によって統一され、表記は中国語が先にきて、その下や横にチベット語が並ぶ。屋根の上には中国の国旗が旗めく。破壊や動乱を経てなお、ここが観光地である限りは、チベット仏教もこの街並みも、守られそうだ。

大昭寺前。チベット各地から訪れた信者が五体投地で祈りを捧げ、読経する（2025年8月12日筆者撮影）

チベットの山河も国家計画で変化

ダライ・ラマに次ぐ宗教リーダーNo.2のパンチェン・ラマは、10世が50歳（1989年）で急逝した後、中国政府に認定された11世が、自治区第二の都市シガツェのタルシンボ寺の座主を務めている。

夕刻になると読経の時間を告げる法螺貝が鳴り、修行僧が足速に本堂に集まってきた。

シガツェのパンチェン・ラマのタルシンボ寺。数百人の修行僧がいると言われている（2025年8月15日筆者撮影）

激変を余儀なくされてきたチベットでは、山河にも変化が訪れている。

そのことに気付かされたのは、シガツェから、チベット最古の寺院であると言われる「昌珠寺」のあるツェタンに向かうバスの中だ。窓の外に広がっていたのは、植林だった。

シガツェからツェタンに向かう道路からの車窓（2025年8月16日筆者撮影）

森林限界を超えているはずなのに、なぜ、植林をしているのだろうか。

調べると、森林限界は、日本の本州では2500mぐらいでも、湿度や気温により差があり、チベットでは4000mでも樹木が育つらしい。実際に3700mを超えている町で、街路樹は大きく育っていた。

砂漠化とせめぎ合う植林

しばらく行くと、今度は車窓に川が飛び込んできた。ヤルンツァンポ川（雅魯蔵布江）だ。川のほとりには、ある程度まで大きく育った木もある。

ヤルンツァンポ川を渡る橋の上から（2025年8月16日筆者撮影）

しかし、砂漠化と森林限界とせめぎ合うような荒野で、スプリンクラーで散水している植林地も散見された。緑色の防砂ネットが張られ、これから植林するのか、植林に失敗した後なのかが、定かではない山もあった。

川からポンプで汲み上げていると思われる場所で、スプリンクラーによる散水が行われていた（2025年8月16日筆者撮影）

「緑水青山就是金山銀山」の看板が語る政策

広大な斜面に、散水のための細いパイプが張り巡らされ、「緑水青山就是金山銀山」の看板が立てられた山もあった。「緑豊かな山河は金山・銀山にほかならない」という意味のようだ。目を凝らすと人影が見えて、植林が人海戦術によるものだと確認できた。

ポツリポツリと生えている灌木の間に人影が見える（2025年8月17日筆者撮影）

ツェタンからラサへと続く道路脇には、「自治区成立60周年」のマークがついたカラフルな「緑水青山就是金山銀山」の看板もあった。桜か桃の花が咲く田園風景の中に、チベットの民族衣装を着た姿も描かれている。

中国共産党は2017年の党大会で「2035年までに高水準の社会主義市場経済体制を完全に確立する」と打ち出した。（日本貿易振興機構2024年7月23日記事）

チベット高原鉄道もチベット自治区を貫く舗装道も、その体制の中で開発が進んだものだ。

実施中の「第14次5カ年規画（2021年〜2025年）」をAIに読み解かせると、「緑水青山就是金山銀山」は、習近平政権が掲げる「生態文明」思想の中核らしい。森林を単なる木材資源ではなく、生態系サービス（水源涵養、気候調節、生物多様性保全など）を提供する「生態系の資本」とみなす考えだ。

ツェタンからラサに向かう道路に立つ看板（2025年8月17日筆者撮影）

2025年までに、国土の森林被覆率を24%以上に引き上げ、森林蓄積量を190億立方メートルに増加させるのが目標だとする。

しかし、植林で名目上の被覆率が上がるとしても、蓄積量を増やすことがどこまでできるのか。10年後に訪れたときに、これらの植林地は生態系豊かな山になっているものだろうか。

国際河川「ヤルンツァンポ川」に巨大ダム計画

チベット高原に降る雨雪は、湖や先述したヤルンツァンポ川へと集まっていく。

ヤルンツァンポ川へと合流するヤムドク湖は標高5000m弱。（2025年8月15日筆者撮影）

源流には氷河もあり、チベット高原を流れ抜けると、インドのアッサム州などを「ブラマプト川」として下り、バングラデシュに入ると「ジョムナ川」と呼ばれ、ガンジス川と合流してインド洋へと出る。北海道から鹿児島県までの距離に等しい延長2800km超の長大な国際河川だ。

氷河カロー・ラ（標高5000m）。流れ下っていった遥か先にヤルンツァンポ川がある。（2025年8月15日筆者撮影）

中国政府の「第14次5カ年規画」は、このヤルンツァンポ川も放ってはおかない。インドが実効支配する領土に入る手前、チベット自治区ニンティ市には、巨大な水力発電ダムの計画がある。合計5基のダムが作られる計画で、発電規模は、世界最大級といわれてきた長江の三峡ダムの3倍にもなると言われる。

ニューズウィークの記事「中国が強行する「人類史上最大」ダム建設...生態系や流域住民への影響は？下流国との外交問題必至」は、中国政府が7月18日、既に起工式を行ったと伝えている。

この記事に限らず、日本や西側諸国のメディアは、インドやバングラデシュ政府が、中国がこの大河川を堰き止めることで、自国民に洪水や水不足がもたらされ、住民の安全や生計が脅かされるのではないかと懸念する声を伝え、生態系や土壌に悪影響をもたらすのではないかと指摘している。

大きな水没地が出現するはずのチベットの流域住民がどのような影響を受けるのか、注視が必要だが、チベット自治区は、中国政府の許可なしには立ち入ることができない。物理的、政治的に“秘境”なのだ。

中国政府は目下「第15次5カ年規画（2026年〜2030年）」を策定中であり、日本貿易振興機構によれば、今年5月には、日本でいう「パブリックコメント」を中国メディアのオンラインサイトを通して1カ月間、受け付けていた。果たしてチベット人は情報を受け取り、声を上げることができただろうか。

雨季のヤルンツァンポ川（2025年8月17日筆者撮影）

翻って日本―連綿と続く河川の国家計画

翻って日本。中国の5カ年規画が教育や環境、所得分配、外交まで幅広い分野にわたるものであるのに対して、日本で1962（昭和37）年に策定された「全国総合開発計画」は、インフラ整備を進める公共事業計画で、地方経済と政治をも支配するものだった。社会主義国の計画経済さながらだ。

その後、1969年の「新全国総合開発計画」、1977年の「第3次全国総合開発計画」、1987年の「第4次全国総合開発計画」と進み、「無駄な公共事業」の象徴として批判されるようになると、1998年には名称だけ「21世紀の国土のグランドデザイン」と変えた。

また、2005年にはこれら計画の根拠法の名称も「国土総合開発法」から「国土形成計画法」へと変えた。全国的にナショナル・ミニマムが達成され、人口減少・高齢化社会を迎えて、新たな国土づくりが必要だとして2008年に「国土形成計画」が策定された。現在は「第3次国土形成計画」が走っている。

1999年以降、公共事業費は減少し始めたが、2011年の東日本大震災に乗じて、2013年、自民党が議員立法で予算確保のために「国土強靱化基本法」を提案、成立させた。再び、土木建設事業への投資が続き、人口減少・高齢化社会を迎えた国づくりへの転換は失敗した。昭和から作り続けた古いインフラは、適切な維持管理もされずに老朽化が進む（既報〈このままでは陥没はまた起きる、老朽管更新が急務なのに水道行政の現場はなぜ今も「要らないダム」建設に血眼なのか〉）。

河川事業に関して言えば、最初の「全国総合開発計画」時代に立てられた旧来の河川開発計画が、もはや新たな水需要が無かろうと、治水のためにもならないとわかろうとも連綿と続けられている。

川辺川ダム計画然り（既報〈球磨川の治水計画、まるで「107.5mのダムを造ることが目的」かのよう、これでは流域住民の命は守れない〉）。

石木ダム計画然り（既報〈予定されていた工業団地はハウステンボスに、目的失ったダム計画が消えない〉）。

木曽川導水路計画然り（既報〈名古屋・河村市長、自ら撤退決めた木曽川導水路事業を目的変更し突如復活の〉）。

設楽ダム計画然り（既報〈奇観！山肌に鉄骨を組んだ工事用道路、「掘ったら崩れる」軟弱地盤に予定されたダム、3200億円かけ本日も工事中〉）である。

山河を破壊するだけで、未来世代のお荷物になる計画をいつまで、日本は続けるのか。ヤルンツァンポ川沿いの植林地を見ながら、チベットで考えた。

筆者：まさの あつこ