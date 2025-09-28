暖かな日差しが降り注ぐなか、３匹のもふもふ子猫がお昼寝中。みんなで仲良く同じ格好をして気持ちよさそうです。なんとも可愛らしい姿を目撃した飼い主さんが残した衝撃のひとことに「可愛くて食べられない」「3つシンクロしてますね~~」などの声が寄せられ注目を集めています。

【写真：同じ格好でお昼寝をしていた3匹の子猫→『まさかの生き物そっくりな光景』】

仲良く並んで日向ぼっこ中

Xアカウント「チンチラ帝国（@12chinchillas）」に投稿されたのは、『ふわふわのぬいぐるみ』のように可愛い小さな３きょうだいのお昼寝風景です。この日はとっても良いお天気だったのでしょう。

暖かな日差しが差し込む中で3匹は日向ぼっこをしていたとか。気持ちの良い日差しが眠気を誘い、揃ってお昼寝タイム。そんな何気ないリラックスタイムは飼い主さんにとっても幸せの瞬間だと思います。

シンクロしている姿が…

気付くと３匹はみんな仲良く同じ格好！コロンと丸くなりお昼寝していたとか。なんとも可愛らしい姿を目撃した飼い主さんは、思わずひとこと…「白海老」と。ズバリ！的を射た表現に思わず吹き出してしまいます。

そんな仲良しな白海老きょうだいですが、背景に『もふもふしっぽ』がもう一匹。実は、子猫たちにはまだたくさんのきょうだいがいるんだとか。全員で白海老に…そんな想像が止まらない幸せいっぱいの投稿でした。

投稿には「てんぷら粉をまぶしたエビだな。これから揚げるんですね」「可愛くて食べられない」「えび満月」「こんな可愛い白海老みたことない」などのコメントが寄せられるとともに、いいね件数3.6万件を超える大反響となっています。

この他にも、Xアカウント「チンチラ帝国（@12chinchillas）」には、もふもふ大家族の素敵な日々の様子が投稿されています。

