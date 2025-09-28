「お手頃価格で極上の味」「出会えて大歓喜！」【ローソン】甘党におすすめ♡「新作パン」

秋の訪れとともに【ローソン】から甘党さん必見の新作パンが続々登場！ ふわもちにザクザク、濃厚クリームや甘じょっぱい味わいなど、食感も味もバラエティ豊か。パンとしての魅力をキープしながら、スイーツ感覚で楽しめるラインナップは、毎日のご褒美タイムにぴったり。ここでは、注目の4商品をまとめてご紹介します。

ふわもち × とろけるカスタード「ふわもち冷やしクリームパン」

冷やして楽しむ新感覚の菓子パンがローソンに登場！「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン」は、ふんわりとやわらかなパン生地の中に、バニラシード入りのカスタードホイップがたっぷりと詰め込まれた一品。筆者も実食したところ、「お手頃価格で極上の味が楽しめる」と@sujiemonさんの言う通りでした！

チョコ好きな人にはこちらもおすすめ！ 先ほどのクリームパンとあわせて食べてみたところ、なめらかな生チョコがホイップに練りこまれており、冷たさと濃厚さが一緒に味わえました。パン生地はしっとり口どけもよく、まるで冷たいデザートのよう。チョコのコクがありながらも甘さは控えめなので、朝食やおやつにもフィットしそうです。

「出会えて大歓喜」の声も！「メープルナッツメロンパン」

見た目も食感もワイルドな「メープルナッツメロンパン」は、甘党さん必見の一品。ざくっとした生地の中には、メープルソースとマーガリンがサンドされていて、甘さと塩気のコントラストがクセになる味わいが楽しめそう！「#菓子パン好き」の@pan.oyatsuさんは「出会えて大歓喜」と絶賛。パン好きならぜひ味わっておきたい新作です。

こちらはパンというよりスイーツですが、ぜひ併せてチェックして！「プレミアムロールケーキ とろける2層のカスタード」は、しっとりスポンジに、異なる食感と甘さのカスタードが二層で包まれた、新作のロールケーキ。ちょっとした贅沢スイーツとして、冷たいドリンクと一緒に味わいたくなる存在です。

